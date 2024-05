Jack McBannon über „Tennessee“-Albumproduktion in Johnny Cashs Cabin: „Es war magisch“

Für sein neues Album „Tennessee“ (Erscheinungsdatum: 24.Mai 2024) begab sich der deutsche Singer/Songwriter Jack McBannon an einen ganz besonderen Ort – und zwar in die mittlerweile zum Aufnahmestudio umfunktionierte Cash Cabin, die einst Country-Ikone Johnny Cash gehörte. Gemeinsam mit dessen Sohn John Carter Cash und Nashville-Sessionmusikern nahm McBannon an diesem historischen Ort das Album auf – und durfte dafür sogar eine originale Cash-Gitarre nutzen.

Im Interview mit ROLLING STONE erzählt Jack McBannon von der Entstehungsgeschichte des Albums, seinem Arbeitsprozess sowie der besonderen Atmosphäre der Aufnahmen in Nashville.

Hier gibt es das vollständige Interview zu sehen: