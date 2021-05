Kann Musik uns das Leben retten? Oder wenigstens bei der Suche nach dem Sinn helfen? Fangen wir mit Bob Geldof an ...

Kann Musik unser Leben retten? Seit Jahrzehnten werden Listen angefertigt, die das insinuieren: „25 albums that saved my life“, all die Platten für die einsame Insel (auf die wir vielleicht besser was zu essen und ein scharfes Messer mitnehmen sollten). Zu seinem 60. Geburtstag stellte Bono „60 songs that saved my life“ vor, und dann ist da natürlich noch „Last Night A DJ Saved My Life“. Wollen wir mal nicht übertreiben, doch was Musik auf jeden Fall kann: in vielen Momenten Freude bringen und in manchen Trost spenden, und sie füttert Herz und Hirn. Darum soll es hier gehen: Was…