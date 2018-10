Vorfreude auf den ROLLING STONE Park: The Flaming Lips

ROLLING STONE Park: The Flaming Lips

Die Alben der Flaming Lips tragen Titel wie „In a Priest Driven Ambulance”, „Hit To Death In The Future Head” und „At War With The Mystics”. Der Legende nach begann die Truppe um Wayne Coyne in den frühen Achtzigern mit dem Musizieren, nachdem sie aus einer heruntergekommenen Kirche einen Haufen Instrumente entwendet hatten. Es ist anzunehmen, dass Drogen an vielen Punkten in ihrer Karriere eine Rolle gespielt haben. Wahrscheinlich im Jahr 1997, als sie „Zaireeka” veröffentlichten, ein Album, dessen acht Lieder auf vier CDs verteilt sind, und zwar in dem Sinne, dass alle vier CDs gleichzeitig abgespielt werden müssen.

Weiterlesen Gewinnen: 1×2 Tickets für den ROLLING STONE Park inkl. Übernachtung Wir verlosen nicht nur Tickets für den ROLLING STONE Park, sondern auch eine Übernachtung im stilvollen „Bell Rock“-Hotel.

Wahrscheinlich im Jahr 2014, als sie „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” Stück für Stück coverten, mit einer illustren Riege an Gästen, auf „Lucy in the Sky with Diamonds” sind zum Beispiel Moby und Miley Cyrus zu hören, was sie unter dem Titel „With A Little Help From My Fwends” veröffentlichten. Wahrscheinlich im Jahr 2008, als sie nach langer Arbeit den Film „Christmas on Mars” vorstellten. Der Film handelt von einem Weihnachtsfest auf dem Mars.

Hier Musik von The Flaming Lips kaufen

Er wurde zum wesentlichen Teil in Coynes Haus in Oklahoma City gedreht. Der Abspann ist in russischer Sprache untertitelt. „Make-Up und Haare” wird dort frei übersetzt zu „Das Schimmern über dem Gipfel des Berges”. Das beschreibt ihre Musik eigentlich ganz gut.