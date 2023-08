Lizzos „giftiges und feindseliges Arbeitsumfeld“: Filmemacherin schildert Erlebnisse

Lizzo 26. Juni 2022 in Los Angeles / Sophia Nahli Allison am 25. April 2021 in Los Angeles, Kalifornien.

Weitere Beschwerden über Lizzo tauchen auf: Sophia Nahli Allison, eine Filmemacherin, die nach eigenen Angaben vor einigen Jahren mit Lizzo zusammengearbeitet hat, sagte, sie sei von dem Popstar „so respektlos behandelt“ worden, dass sie den Job damals nach nur etwa zwei Wochen aufgegeben habe. Allison teilte ihre Behauptungen am Dienstagabend in einem Posting auf Twitter und Instagram mit – nicht lange, nachdem bekannt wurde, dass drei von Lizzos ehemaligen Tänzerinnen die Sängerin wegen „sexueller Belästigung und Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds“ verklagt hatten.

Die Filmemacherin schreibt: „Normalerweise kommentiere ich auf meinen Kanälen nichts, das etwas mit Pop zu tun hat.“ Aber sie teile dies, weil es ihr sehr wichtig sei, „die Erfahrungen anderer schwarzer Frauen zu bestätigen.“

Filmemacherin über Zusammenarbeit mit Lizzo: „Mein Bauchgefühl sagte mir, ich sollte so schnell wie möglich abhauen“

In ihrem Posting erzählt Allison, dass sie im Jahr 2019 einige Zeit mit Lizzo gereist sei, „um die Regisseurin ihres Dokumentarfilms zu sein“. Sie führt aus, sie sei „nach etwa 2 Wochen“ gegangen, weil die Musikerin sich angeblich respektlos verhalten habe: „Ich habe erlebt, wie arrogant, egozentrisch und unfreundlich sie ist. Ich war nicht geschützt und wurde in eine beschissene Situation mit wenig Unterstützung geworfen. Mein Bauchgefühl sagte mir, ich solle so schnell wie möglich abhauen, und ich bin so dankbar, dass ich darauf vertraut habe.“

Betrieb Lizzo Gaslighting und Machtmissbrauch?

Allison schreibt weiter, sie habe sich „gegaslighted“ gefühlt. „Gaslighting“ beschreibt eine Form von psychischer Gewalt, wenn die Wahrnehmung der Realität beim Opfer durch die Vortäuschung falscher Tatsachen durch eine oder mehrere andere Personen in Frage gestellt wird.

Die Filmerin sei durch diese Erfahrung „zutiefst verletzt“ worden, obwohl sie im Laufe der Jahre „geheilt“ sei. Als sie jedoch die Klagen von Lizzos Tänzerinnen las, wurde Allison klar, „wie gefährlich diese Situation war. Diese Art von Machtmissbrauch kommt viel zu oft vor“.

„Ihr Image ist eine kuratierte Fassade“

In einer weiteren Nachricht verrät Allison, dass sie nach ihrem ersten Posting von anderen gehört habe, die „sehr ähnliche Erfahrungen“ gemacht hätten, und dass sie auch Bestätigung von „Menschen erhielt, die miterlebt haben, was ich durchgemacht habe“. Sie fährt fort: „Lizzo schafft ein extrem giftiges und feindseliges Arbeitsumfeld und untergräbt dabei die Arbeit, den Einsatz und die Autorität anderer schwarzer und brauner Frauen. (Man beachte, dass der Dokumentarfilm von einem weißen Mann gedreht wurde.)“

Allison bezeichnete Lizzo des Weiteren als „narzisstische Tyrannin“, die „ihre Marke auf Lügen aufgebaut“ habe. „Ich war begeistert, eine schwarze Frau durch den Dokumentarfilm-Prozess zu unterstützen und zu schützen, aber ich habe schnell gelernt, dass ihr Image und ihre ‚Botschaft‘ eine kuratierte Fassade ist. Ich stehe auf der Seite der Tänzerinnen und Tänzer und aller, die ähnliche Erfahrungen bei der Arbeit mit ihr und ihrem Team gemacht haben. Diese Arbeitsbedingungen sind nicht in Ordnung“.

