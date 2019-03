„Was wollen wissen?“: Quacksalber-Sprechstunde mit Fettes Brot

Wenn Rapper in Deutschland erfolgreich sein wollen, schadet es nicht, mit etwas Humor in den Ring zu steigen. Lange Zeit war dies mehrheitsfähiger als die in Übersee gepflegten Bad-Guy-Ingredienzien des Genres. Die Fantastischen Vier haben hier in Sachen Wortwitz mit listig an den Zeitgeist angepasster Ironie vorgelegt.

Was die Dichte irrwitziger sprachlicher Volten angeht, stehen ihnen Fettes Brot aber in nichts nach. Seit vier Jahren versuchen Dokter Renz, König Boris und Björn Beton ihre (norddeutsche) Großmäuligkeit auch in einer Radiosendung unter Beweis zu stellen, die wie auf sie zugeschnitten scheint.

Das Konzept ist simpel und erinnert an das TV-Quiz „Genial Daneben“. Tatsächlich ist es aber die Wiederbelebung einer NDR-Talkshow, die schon ab 1952 lief: Hörer stellen möglichst gewitzte Fragen, um den flotten Dreier – in Begleitung einer sarkastisch kommentierenden Dompteuse – aus der Reserve zu locken. Das sind dann Kopfnüsse wie „Kann man veganes Shampoo essen?“ oder „Hintern abwischen – im Sitzen oder im Stehen?“

Lachen bis der Dokter kommt

Fernab solcher Pipi-Kacka-Hilaritäten erstaunt, wie schlagfertig die Musiker die Allerweltsprobleme angehen und hintersinnig vom Kopf auf die Füße stellen (Antwort auf die Frage, was Eintagsfliegen essen: „Fastfood natürlich“). Die Buchvariante des Radiowahnsinns kann nur einen Teil der Raffinesse aufs Blatt Papier übertragen, lebt das Format doch von der mit Lachsalven unterstützten Heiterkeit der Vortragenden und ihrer Fähigkeit, in Sekundenbruchteilen Lösungsvorschläge zu diskutieren.

Natürlich erfährt man auch viel über Vorlieben der HipHopper („Strip-Uno“) und ahnt, dass ihr Frohsinn durchaus ihre bürgerliche, provinzielle Herkunft spiegelt.

