Spinal Tap, 'Smell the Glove' (1982). Fiktional, aber sicher auch Zensur-gefährdet, dieses Cover der Mockumentary-Band Spinal Tap. Die Gruppe beschrieb es so: "A greased, naked woman on all four with a dog collar around her neck, and a leash and a man's arm extended out up to here holding onto the leash and pushing a black glove in her face to sniff it."