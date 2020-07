Foto: Getty Images, Jakubaszek. All rights reserved.

Xavier Naidoo wird nicht wie zunächst angedacht im kommenden Jahr beim „Summer In The City“-Festival im Volkspark in Mainz auftreten. Ursprünglich wollte der Soul-Sänger bereits dieses Jahr spielen, musste aber wie viele andere aufgrund des Großveranstaltungsverbots während der Corona-Pandemie darauf verzichten.

Eine Verlegung auf einen Termin im nächsten Jahr kommt nun – auch nach Kritik von Politikern – nicht zustande. Das ausgefallene Konzert werde nicht nachgeholt, hieß es in einer Mitteilung des Veranstalter. Aber es werde durch ein Konzert auf der Loreley-Freilichtbühne in St. Goarshausen am 6. Juni 2021 mit einem anderen Veranstalter ersetzt.

Mainzer Politiker wirkten auf Veranstalter ein

Politiker der Grünen, der SPD und FDP in Mainz hatten Naidoo wegen fremdenfeindlicher, homophober und rassistischen Äußerungen kritisiert und den Veranstalter aufgefordert, Naidoo, der in letzter Zeit mit kruden Verschwörungstheorien seinen Ruf noch zusätzlich ruinierte, nicht in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz auftreten zu lassen.

Wie bekannt wurde, waren bereits 7.500 Karten für den Gig von Naidoo in Mainz verkauft. Ticketinhaber können ihre für das abgesagte Konzert erworbenen Tickets zurückgeben und sich den Kartenpreis erstatten lassen. Es ist ebenfalls möglich, die alten Karten für den abgesagten Auftritt gegen neue Tickets für das Konzert in St. Goarshausen zu tauschen.