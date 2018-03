YouTube will Musik-Fans mit noch mehr Werbung nerven

Nutzer von YouTube, welche die Streaming-Plattform fast ausschließlich zum Abspielen von Musikvideos nutzen, könnten in Zukunft noch mehr verärgert werden. Das Unternehmen, das zu Google bzw. Alphabet gehört, will Werbeeinspielungen während solcher Clips um ein Vielfaches erhöhen, um die User dazu zu bringen, sich für den neuen Musik-Abonnement-Service von YouTube anzumelden.

Weiterlesen So viel kassieren Rammstein mit Werbung bei YouTube Es ist weniger als man denken würde. Doch im Vergleich zu anderen YouTube-Nutzern ist es ein kleines Vermögen, das Till Lindemann und Co. erwirtschaften. Lyor Cohen, der Chef der neu gegründeten YouTube-Musik-Tochter, sagte beim Digitalfestival SXSW, dass ein solcher neuer Musik-Streaming-Service in Arbeit sei und dass Nutzer dort bald exklusive Videos, Playlists und mehr erhalten könnten. Das System sei bereits in einer ersten Testphase.

YouTube will seine Nutzer regelrecht frustrieren

Cohen drohte, dass YouTube es darauf ankommen lasse, die bisher an Kostenloses gewöhnten Nutzer regelrecht zu „frustrieren“. „Sie werden nicht glücklich sein, nachdem Sie „Stairway to Heaven“ hören und dann gleich mit Werbung konfrontiert werden“, sagte er. YouTube will in den nächsten Jahren mit einem eigenen Modell Spotify und Apple Music Konkurrenz machen.

„Es gibt sehr viele Leute bei YouTube, die wir frustrieren und verführen können, Abonnenten zu werden“, sagte Cohen. „Wenn wir das getan haben, wird der ganze Unsinn weg sein und die Artikel, die die Leute über diesen Unsinn schreiben, werden nicht mehr existieren.“

Mit Unsinn meint der YouTube-Musik-Chef die anhaltende Diskussion um Urheberrechtsverletzungen bei YouTube und auch die Debatte um die gerechte Bezahlung der Künstler, deren Musik auf dem Streaming-Portal abgerufen wird.