10 unbekannte Sommersongs, die Sie kennen sollten

In Deutschland hat der Sommer zwar schon vor etwa fünf Wochen begonnen, das ist aber kein Grund unseren Leserinnen und Lesern nicht auch weiterhin mit guter und vor allem sommerlicher Musik zu versorgen. Schließlich es sind bis zum offiziellen Sommerende am 21. September auch noch ein paar Wochen, die man sich mit neuen Songs noch ein kleines bisschen schöner machen kann. Insbesondere dann, wenn der Sommerurlaub Corona-bedingt ausfallen musste. Wir haben daher zehn Songs heraus gekramt, die definitiv in die Kategorie „Sommersongs“ gehören, aber nicht jedes Jahr aufs Neue aus dem Radio schallen.

1. „Give a Little Love“ von Gizmo Varillas

Es ist zwar etwas klischee-behaftet, den Sound eines spanischen Songwriters als sommerlich zu betiteln, aber „Give a Litte Love“ von Gizmo Varillas durfte aus unserer Sicht auf dieser Liste nicht fehlen. Gizmo Varillas wuchs in London auf und lässt in seiner Musik ohnehin nicht nur spanische Einflüsse zu. Der Song erschien 2016 auf dem Debütalbum „El Dorado,“ welches in seiner Gänze übrigens auch eine perfekte Sommer-Playlist ergibt.

2. „Galapagos“ von Kakkmaddafakka

Die Galapagos-Inseln könnten nicht weiter entfernt sein, doch das brachte die sechsköpfige Band Kakkmaddafakka aus Norwegen nicht davon ab, einen ihrer Songs nach der Inselgruppe im Pazifik zu benennen. Auch wenn im dazugehörigen Musikvideo vielmehr der norwegische Sommer eingefangen wurde, „Galapagos“ verleiht einem das Gefühl gleich in den Flieger zu steigen und irgendwo am anderen Ende der Welt auszusteigen.

3. „Sunny“ von Biig Piig

Die Irin Biig Piig begann 2016 ihre Songs auf Soundcloud hochzuladen. Nach und nach wurden immer mehr Menschen auf die Musikerin aufmerksam, dessen Musik irgendwo in der Mitte zwischen Soul und HipHop einzuordnen ist. „Sunny“ erschien 2019 und ist nicht unbedingt der Sommersong, den man mit geöffnetem Cabrio-Dach anschmeißt, sondern vielleicht eher beim Grillen. Im Zweifel passt „Sunny“ aber den ganzen Sommer über.