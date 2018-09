Netflix: Diese Filme und Serien laufen demnächst aus

Streaming-Riese Netflix erweitert sein Angebot ständig um Serien und Filme, fast täglich gibt es Neuerscheinungen zu entdecken, gleichzeitig werden aber auch immer wieder größere und kleinere Produktionen aus der Mediathek gelöscht. ROLLING STONE verschafft Ihnen deshalb einen Überblick über die im August auslaufenden Serien und Filme.

Verfügbar bis: 12.09.2018

Prison Break

Lincoln wird unschuldig eingebuchtet – in eins der härtesten Gefängnisse überhaupt. Sein Bruder lässt ihn aber nicht im Stich und ergreift drastische Maßnahmen, um ihn da wieder rauszuholen: Zuerst tätowiert sich Michael den Oberkörper mit dem Grundriss des Gefängnisses voll und dann wird er selbst zum Kriminellen, um in demselben Gefängnis zu landen, in dem auch sein Bruder sitzt. Ein spektakulärer Ausbruchsversuch beginnt.

Mittlerweile gibt es fünf Staffeln (Netflix hat die ersten vier) und Michael ist mindestens einmal von den Toten erwacht.

The Killing

Netflix räumt gehörig auf und macht auch vor (in diesem Fall) Teil-Eigenproduktionen keinen Halt. Die Kommissare Sarah Linden und Stephen Holder verschwinden aus dem Netflix-Programm und wir müssen ohne die verwobenen Charaktere rund um den Mordfall Rosie Larsen leben. Besonderheit dieser Serie: Zumindest in den ersten beiden Staffeln entspricht eine Episode einem Tag in der Serienwelt in Seattle.

Firefly – Der Aufbruch der Serenity

Im 26. Jahrhundert überlebt die kleine Crew des Raumschiffs „Serenity“ durch kleinkriminelle Gaunereien irgendwo im Weltall. Wo das Schiff unterwegs ist, leben nur wenige Menschen in siedlerartigen Zustände. Die Besatzung gerät ins Kreuzfeuer der Kämpfe um knappen und mithilfe Terraforming gewonnenen Lebensraum.

Lie to Me

Dr. Cal Lightman braucht nicht mehr als das Gesicht der Person ihm gegenüber, um sie der Lüge zu beschuldigen und um mithilfe Mikroexpressionen Mordfälle aufzuklären.

Real Steel – Stahlharte Gegner

2020 kämpfen keine Menschen mehr im Boxring, sondern große, stählerne Roboter, die auf Kampf getrimmt sind. Hugh Jackman war in der Rolle des Charlie Kenton einst Profi-Boxer, wird aber durch diese unmenschlichen Kämpfe aus dem Ring getrieben. Kenton ist gezwungen, statt im Boxring hinter den Kulissen zu arbeiten und managt die Boxkämpfe. Dann schleppt sein Sohn Max den Roboter Atom an, der so wirkt, als könne er nicht einen einzigen Kampf überstehen.

Sieben (Se7en)

Die sieben Todsünden Habsucht, Wollust, Trägheit, Hochmut, Zorn, Neid und Maßlosigkeit halten Einzug in eine Stadt auf ganz grausame Art und Weise. Ein Opfer, eine Todsünde. Sieben symbolische Morde erschüttern die Stadt und Brad Pitt als Detective Mills macht sich mit seinem Kollegen Detective Summerset (Morgan Freeman) auf die Jagd nach dem Serienkiller.

Verfügbar bis: 13.09.2018

Finding Fela

In dieser Dokumentation steht Fela Anikulapo Kuti im Mittelpunkt. In den 1970ern und 80ern prägte der Nigerianer afrikanische Musik so maßgeblich, dass er als Begründer des Afrobeat gilt. Kuti setzte sich für Menschenrechte ein, wandte sich gegen das Militärregime Nigerias und wurde deshalb immer mehr von der Regierung unterdrückt. Kuti gab aber nicht klein bei und machte weiter.

Verfügbar bis: 14.09.2018

Rubble Kings

Diese Dokumentation zeichnet ein Bild der Rebellen, die zwischen 1968 und 1975 die Straßen New Yorks durchstreiften und damit maßgeblich zur Bürgerrechtsbewegung beitrugen. Dabei steht das Gangleben inmitten der Straßenkämpfe genauso im Vordergrund wie die Entstehung der Hip-Hop-Kultur.

Verfügbar bis: 30.09.2018

Unsere Mütter, unsere Väter

Fünf junge Freunde nehmen Abschied voneinander als der Zweite Weltkrieg langsam seinen Höhepunkt erreicht, denn jeden zieht es – ob freiwillig oder nicht – in eine andere Richtung: Greta träumt davon, Schauspielerin bei der UFA zu werden, Charlotte möchte dem Vaterland rechtens dienen und Wilhelm und Friedhelm ziehen in den Krieg. Viktor allerdings steht ein ungewisses, schreckliches Schicksal bevor, denn er ist jüdischer Abstammung.

The Expanse

Im 23. Jahrhundert hat die Menschheit den Weltraum bevölkert und setzt ihre Interessenskonflikte dort fort, denn die Erde gibt nicht mehr viel her: Das Meer hat das Festland drastisch überschwemmt, während die Menschen die Welt immer weiter überbevölkern. Zwischen Mars und Jupiter, wo diejenigen leben, die tagaus, tagein schuften, um die Menschheit zu füttern, lebt Detective Miller. Der wird damit beauftragt, eine vermisste Frau zu finden und deckt dabei eine Verschwörung auf.

