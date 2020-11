AC/DC: Brian Johnson hatte wegen „Power Up“-Aufnahmen Bedenken

Kommt bald „Shot In The Dark” ?Die Hinweise auf das neue AC/DC-Album und die Leadsingle verdichten sich. Eine Fan-Seite veröffentlichte nun das vermeintliche Veröffentlichungsdatum des „Rock Or Bust“-Nachfolgers.

Ein baldiges AC/DC-Comeback scheint immer wahrscheinlicher. Nachdem bereits ein Teaser-Video der Band für Aufmerksamkeit sorgte und der angebliche Albumtitel PWR UP die Runde machte, veröffentlicht die Fanseite „Rafabasa.com“ nun weitere mögliche Details zum Album – darunter das Datum der Veröffentlichung sowie den Namen der neuen Single. Laut der Website soll das Album „Power Up“ (also die ausgeschriebene Version von PRW UP) lauten. Erscheinen soll der Longplayer am 7. Dezember 2020. Auch der Name der ersten Single wurde bekannt gegeben – diese soll „Shot In The Dark“ heißen. Bestätigt wurden diese Infos von offizieller Seite bislang nicht. Hinweis der Band via…