AC/DC: Von diesem Song bekommt Brian Johnson Gänsehaut – wegen Malcolm Young

Brian Johnson sagt, er will nicht esoterisch klingen. Doch wenn er den Song „Through the Mists of Time“ vom neuen AC/DC-Album „Power Up“ hört, kommt er nicht umhin, an Malcolm Young zu denken. Und in diesen Momenten spürt er sogar dessen Geist ganz deutlich, wie er bekundet.

Die Gedanken an den verstorbenen Mitbegründer und Rhythmusgitarristen der Band gingen ihm bereits durch den Kopf, als das Lied entstanden ist. Insbesondere, als er den Gesang für das Lied aufnahm, dessen Text vom Lead-Gitarristen Angus Young geschrieben wurde. „Immer wenn ich es höre, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut“, sagte Johnson dem „Independent“ in einem neuen Interview.

Brian Johnson über Malcolm Youngs Geist: „Er war da und wir alle wussten es!“

„Ich denke immer noch an ihn“, erklärt der Sänger. „Ich dachte an ihn, als ich es sang.“ In solchen Momenten verliert er sich in Gedanken an „die glücklichen Tage, als wir in den 80er-Jahren begannen“, sagt Johnson. „Ich erinnere mich einfach an diese sehr glücklichen, sorgenfreien Tage.“ Anschließend lobt er Angus für die Arbeit an den Songs und ist sich sicher: Ihm geht es genauso. „Er hat eine großartige Arbeit geleistet, diese Texte zusammenzustellen. Ich glaube, er hat es auch wirklich gespürt, denn er und Malcolm waren unzertrennlich.“

Johnson bemerkte, dass Malcolms Anwesenheit für die gesamte Band offensichtlich war, als sie mit den Aufnahmesitzungen der Platte begannen. „Keiner von uns ist spirituell“, verteidigt er sich. „Aber er war einfach da. Er war ein starker, starker Charakter im wirklichen Leben“, beteuert er. Und daran ändert offensichtlich auch der Tod nichts. „Er war da, und wir alle wussten es. Wir alle hatten einfach dieses enthusiastische Gefühl, dass wir etwas taten, das sich für Malcolm gelohnt hat, das ihn stolz machen würde.“