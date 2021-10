Adele gönnt sich erstmal ein Match der LA Lakers

Foto: Getty Images, Kevork Djansezian. All rights reserved.

Adele steht vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „30“, das nach eigenen Angaben stark inspiriert wurde von der schwierigsten Zeit im Leben der Sängerin. Wie es aussieht, hat Adele diese Phase ihres Lebens (zu der auch eine schmerzhafte Scheidung gehörte) hinter sich gelassen.

Seit Mai ist die 33-Jährige mit dem Sportagenten Rich Paul liiert und sprach zuletzt auch in einem Interview mit der „Vogue“ (dem ersten großen Pressegespräch seit fünf Jahren!), dass sie mit ihm sehr glücklich sei. Das ist nun auch öffentlich zu sehen: Adele besuchte mit ihrem neuen Lebensgefährten am Dienstag (19. Oktober) ein Spiel der LA Lakers im Staples Center in Los Angeles.

Kameras hielten fest, dass sich beide sehr amüsierten beim Eröffnungsspiel der NBA-Saison und das Match von einem guten Platz am Spielfeldrand aus verfolgten.

„Easy On Me“ bricht Rekorde

Erst vor wenigenTagen hatte Adele ihre neue Single „Easy On Me“ herausgebracht und damit in kürzester Zeit sämtliche Verkaufs- und Streamingrekorde gebrochen. Furore dürfte nun auch ein Gespräch mit US-Talk-Queen Oprah Winfrey sorgen, das die Sängerin unlängst ankündigte.