„Against The Odds 1974-1982“: Erste „Blondie“-Vinyl Sammlung wird veröffentlicht

Der Weg zum Erfolg ist kein leichter. Niemand weiß das besser als Debbie Harry. Bevor sie mit „Blondie“-Konzerthallen füllte, arbeitete sie als Kellnerin, Go-Go-Tänzerin und als „Playboy“-Bunny. In den späten 60ern begann sie ihre musikalische Karriere, 1974 gründete sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Chris Stein die Band Blondie. Der Rest ist Geschichte. Heute ist das blonde Haar und der Mix aus Pop und Punk längst ikonisch. Jetzt wird im August die erste vollständige „Blondie“- Vinyl-Sammlung veröffentlicht.

„Against The Odds“ beinhaltet ausführliche Liner Notes von Erin Osmon, „Track by Track“-Kommentare von Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Nigel Harrison, Frank Infante und Gary Valentine. Dazu soll es Essays, eine 120-seitige, illustrierte Diskografie und Hunderte von Originalfotos geben. Der Großteil des Archivmaterials soll jahrzehntelang in der Scheune von Chris Stein in Woodstock gelegen haben. Aus diesem chaotischen Haufen sei „Against The Odds“ entstanden.

Debbie Harry erinnert sich an die Anfänge

„Es ist wirklich ein Vergnügen zu sehen wie weit wir gekommen sind“, wird Debbie Harry zitiert. Sie fühle sich wie eine Zeitreisende, wenn sie jene altem Stücke hört. „So schlecht es manchmal auch war, so gut war es auch“, fügte sie hinzu.

Die Vinyl-Sammlung wird am 26.August veröffentlicht und kann ab sofort hier vorbestellt werden.

Die Fakten:

124 Songs

36 bisher unveröffentlichte Titel

Zwei Sammelbände mit Liner Notes, Track by Track-Kommentaren, illustrierter Diskografie und zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotos

Remastered von den analogen Originalbändern, Vinylschnitt in den Londoner Abbey Road Studios

Als Super Deluxe Collector’s Edition (10xLP, 1×7″, 1×10″ in den Vinylformaten Rot, Weiß und Schwarz), 4LP Deluxe Edition, 8CD Deluxe Edition oder 3CD-Set.

Super Deluxe Collectors’ Edition

The studio albums:

Blondie

Side A

X Offender Little Girl Lies In The Flesh Look Good In Blue In The Sun A Shark In Jets Clothing

Side B

Man Overboard Rip Her To Shreds Rifle Range Kung Fu Girl The Attack Of The Giant Ants

Plastic Letters

Side A

Fan Mail Denis Bermuda Triangle Blues (Flight 45) Youth Nabbed As Sniper Contact In Red Square (I’m Always Touched By Your) Presence, Dear I’m On E

Side B

I Didn’t Have The Nerve To Say No Love At The Pier No Imagination Kidnapper Detroit 442 Cautious Lip

Parallel Lines

Side A

Hanging On The Telephone One Way Or Another Picture This Fade Away And Radiate Pretty Baby I Know But I Don’t Know

Side B

11:59 Will Anything Happen Sunday Girl Heart Of Glass I’m Gonna Love You Too Just Go Away

Eat To The Beat

Side A

Dreaming The Hardest Part Union City Blue Shayla Eat To The Beat Accidents Never Happen

Side B

Die Young Stay Pretty Slow Motion Atomic Sound-A-Sleep Victor Living In The Real World

Autoamerican

Side A

Europa Live It Up Here’s Looking At You The Tide Is High Angels On The Balcony Go Through It

Side B

Do The Dark Rapture Faces T-Birds Walk Like Me Follow Me

The Hunter

Side A

Orchid Club Island Of Lost Souls Dragonfly For Your Eyes Only The Beast

Side B

War Child Little Caesar Danceway (Can I) Find The Right Words (To Say) English Boys The Hunter Gets Captured By The Game

BONUS TRACKS

7″ 45 rpm

Moonlight Drive Mr. Sightseer

10″ LP Out-takes & rarities (‚Out In The Streets‘)

Side A (1974 Session)

Out In The Streets (1974) The Disco Song Sexy Ida

Side B (Betrock Demo)

Platinum Blonde The Thin Line Puerto Rico Once I Had A Love (1975) Out In The Streets (1975)

LP 1 Out-takes & rarities (‚Plaza Sound‘)

Side A

X Offender (Intro) X Offender (Private Stock Single) In The Sun (Private Stock Single) Little Girl Lies (Private Stock Mix) In The Flesh (Extended Intro) A Shark In Jets Clothing (Take 2) Kung Fu Girls (Take 8) Scenery

Side B

Denis (Terry Ellis Mix) Bermuda Triangle Blues – Flight 45 (Take 1) I Didn’t Have The Nerve To Say No (Take 1) I’m On E (Take 2) Kidnapper (Take 2) Detroit 442 (Take 2) Poets Problem

LP 2 Out-takes & rarities (‚Parallel Beats‘)

Side A

Once I Had A Love (Mike Chapman Demo) Sunday Girl (French Version) I’ll Never Break Away From This Heart Of Mine (Pretty Baby) Hanging On The Telephone (Mike Chapman Demo) Will Anything Happen (Instrumental) Underground Girl

Side B

Call Me Spaghetti Song (Atomic Part 2) Die Young Stay Pretty (Take 1) Union City Blue (Instrumental) Llámame

LP 3 Out-takes & rarities (‚Coca Cola‘)

Side A

I Love You Honey, Give Me A Beer (Go Through It) Live It Up (Giorgio Moroder Demo) Angels on the Balcony (Giorgio Moroder Demo) Tide Is High (Demo) Susie & Jeffrey

Side B

Rapture (Disco Version) Autoamerican Ad Yuletide Throwdown

LP 4 Out-takes & rarities (‚Home Tapes‘)

Side A

Nameless (Home Tape) Sunday Girl (Home Tape) Theme From Topkapi (Home Tape) The Hardest Part (Home Tape) Ring of Fire (Home Tape)

Side B