Green Day covern „Dreaming“ von Blondie (und träumen von besseren Zeiten)

Foto: Getty Images for SiriusXM, Rich Fury. All rights reserved.

Green Day, Oktober 2019 in Los Angeles

Das wird Sie auch interessieren





Nachdem Billie Joe Armstrong an seinen „No Fun Mondays“ bereits vorgelegt hatte und seinen Fans in Corona-Zeiten eine Cover-Version nach der nächsten aus der Heimisolation vorlegte, scheint auch seine Band Geschmack an dem Prinzip gefunden zu haben.

Green Day teilten am Donnerstag (21. Mai) ihre Version von Blondies „Dreaming“ (aus dem gleichnamigen Album von 1979). Der Clip zu dem Lied beginnt mit einem Hund, der traurig in einen Abgrund starrt und damit vielleicht auch von einer besseren Welt träumt, in der Konzerte wieder möglich sind.

Green Day und das Coronavirus

Der Clip zeigt wohl deshalb auch Aufnahmen der Band, die unterwegs ist, Konzerte spielt und von anderen Zeiten träumt. Green Day gehörten schließlich zu den ersten, die wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ihre Tourpläne ändern mussten.

Eigentlich wollte die Gruppe ihre im Februar erschienene neue LP „Father Of All Motherfuckers“ live vorstellen, doch in diesem Jahr wird das wohl nichts mehr werden.