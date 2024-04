Auf ihrem neuen Album „The Tortured Soul Department“ seziert Taylor Swift alte und neue Beziehungen, ob zu Matty Healy, Travis Kelce oder hastenichtgesehen, und reflektiert ihr „Seelenleben“. Eine Wort-für-Wort-Analyse ihres elften Werks zeigt auf, welche Wörter Swift dabei am häufigsten verwendet hat.

„Down“ rangiert in der Liste von Journoresearch dabei an erster Stelle mit 39 Erwähnungen, gefolgt von „Life“, das insgesamt 22 Mal auftaucht. Könnte also auch ein Hinweis darauf sein, dass Taylor Swift sich oft„down“, also niedergeschlagen gefühlt hat. Allein in „Down Bad“ verwendet sie das Wort 15 Mal.

Das am zweithäufigsten verwendete Wort: „Life“. Am häufigsten in „Fortnight (feat. Post Malone)“, wo sie das Wort sechsmal benutzt. „Lebensbejahend“ also!

Ein geläufiges „TTSD“-Wort ist auch „Never“. Es findet 28 Mal Verwendung, und am häufigsten in „Peter“ – sechs Mal. „Never“ ist auch das am dritthäufigsten verwendete Wort auf dem Album.

Einen herausragenden Platz allerdings sicherte sich vulgäre „F***“ in der ausgesungenen Form: 23 Mal. Davon 18 Mal allein in „Down Bad“. Es ist das am vierthäufigsten verwendete Wort. Wichtig hervorzuheben ist, dass Swift damit nicht unbedingt Geschlechtsverkehr meint, sondern das Wort als Ausdruck für Wut, Niedergeschlagenheit und Scheißegalhaltung nutzt.

Eines der am häufigsten verwendeten Wörter: „Love“. Das Wort wurde von Taylor Swift insgesamt 22 Mal verwendet; am häufigsten kommt es in „Fortnight (feat. Post Malone“) vor, wo es sechs Mal gesungen wird. „Liebe“ ist halt doch ein prägendes Gefühl, das jeder Mensch gern empfindet.

Das Wort „I“ wurde von den Auswertern nicht berücksichtigt, vielleicht, weil es ein Grundwort darstellt. Unabhängig davon: Swift singt es 239 Mal auf dem Album. Es ist also „ihr persönliches Werk“, aus der „Ich-Perspektive“ betrachtet.

Aber: Das „Du“ ist anscheinend noch wichtiger als das „Ich“. Swift scheint ein paar mehr „Du-Botschaften“ statt „Ich-Botschaften“ zu senden. Die „Anthology“-Version mit 31 Stücken wird von „You“ mit 417 Nennungen dominiert, gegenüber dem „I“ mit 416 Nennungen. Knapper Sieg!

US-Bundesstaat „Florida“ erfährt derweil 20 Nennungen. Am meisten natürlich in „Florida (feat. Florence + the Machine)“: 18 mal.