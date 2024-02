Air live in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt

Innerhalb der nächsten 48 Stunden müssten Air in Deutschland, besser gesagt in Berlin, ankommen. Und dort bleiben Jean-Benoît Dunckel und Nikolas Godin auch ein paar Tage. Am 2., 3. und 4. März werden sie im Theater des Westens auftreten. Die drei Gigs sind ihre einzigen Konzerte in der Bundesrepublik, bis das französische Duo im Juli für eine einzelne Show noch mal in der Zitadelle Spandau auftreten werden. Hier gibt es alle Infos zu den Berlin-Terminen, bei denen es alle Tracks in Reihenfolge von „Moon Safari“ zu hören geben wird.

Startzeiten und Support

Alle drei Auftritte sind für 20 Uhr angesetzt, der Einlass soll voraussichtlich um 19 Uhr starten. Support haben Air nicht öffentlich angekündigt, es ist noch nicht klar, ob die beiden vor ihrer Show noch von einem anderen Act unterstützt werden. Bei den bisherigen Dates der aktuellen Tour, zur Feier des 25. Jubiläums ihrer Debüt-Platte „Moon Safari“ starteten sie in der Regel erst etwa zwei Stunden nach Einlass – ein Vor-Act wäre also möglich.

Air selben werden danach für etwa zwei Stunden auf der Bühne stehen und erstmalig „Moon Safari“ live in Gänze spielen – danach folgen auch noch weitere, nicht auf 1998er Album vertretene Tracks.

Tickets

Aktuell sind alle drei Gigs ausverkauft. Die Verkaufsplattform viagogo wirbt zwar noch mit verfügbaren Tickets, wir raten euch jedoch davon ab, da es sich dabei nicht um einen offiziellen Kartenverkäufer für diese Tour handelt und man beim Kauf das Risiko eingeht, kein gültiges Ticket zu erhalten. Wer deshalb leider nicht bei den Terminen dabei sein kann, hat gerade noch die Möglichkeit, eine Karte für den 21. Juli 2024 in Berlin hier zu erwerben.

Setlist

Besucher:innen können sich auf die von „Moon Safari“ so bekannte Tracklist freuen, sowie auf weitere Hits, wie die folgenden:

„La femme d’argent“ „Sexy Boy“ „All I Need“ „Kelly Watch The Stars“ „Talisman“ „Remember“ „You Make It Easy“ „Ce matin‐là“ „New Star in the Sky (Chanson pour Solal)“ „Le voyage de Pénélope“ „Radian“ „Venus“ „Cherry Blossom Girl“ „Run“ „Highschool Lover“ „Surfing on a Rocket“ „Don’t Be Light“ „Alone in Kyoto“ „Electronic Performers“

Anfahrt

Die Adresse vom Theater des Westens lautet Kantstraße 12, 10623 Berlin.

Anreise mit dem Auto:

Wer mit dem Auto anreisen möchte, kann diese Adresse ins Navi eingeben und hat vor Ort dann zwei verschiedene, kostenpflichtige Parkhäuser zur Auswahl. Zum einen das Neue Kranzler Eck und Parkhaus am Zoo – beide haben 24 Stunden geöffnet. Preislich verhalten sich beide Möglichkeiten ebenfalls gleich – ein Tagesticket bekommt ihr für 15 Euro. Da die Region rund um das Theater des Westens zu Hauptverkehrszeiten und am Wochenende sehr voll wird, empfehlen wir hier ausreichend Zeit einzuplanen.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Wer sich dazu entscheidet, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Venue zu fahren, hat hier zahlreiche Routen zur Auswahl. Sowohl S-Bahn und U-Bahn als auch Busse sind fußläufig zu erreichen:

Bus: 49, 100, 109, 110, 145, 149, 200, 204, 245, 249, M46, N2, N5, N10, N21, N26, N27, N29, N45, N46, X9, X10, X34 (Haltestelle: Zoologischer Garten)

U-Bahn: U2, U9 (Haltestelle: Zoologischer Garten)

S-Bahn: S5, S7, S9, S75 (Haltestelle: Zoologischer Garten)