Amber Heard: Ihre Schwester nennt MTV-Award-Show mit Johnny Depp „ekelhaft“

Jubel und Empörung über den Auftritt eines Stars liegen gelegentlich verblüffend nah beieinander. Während neutrale Musikfans weltweit den Cameo-Auftritt von Johnny Depp als Mann im Mond bei den VMAs von MTV wohlwollend goutierten, gab es anderswo pure Verachtung.

Whitney Henriquez, die Schwester von Amber Heard, postete einen Screenshot des speziellen MTV-Logos zur Preisverleihung. Und montierte einen ominösen Buchstaben dazu: Ein großes „D“. Auf Whitneys Twitter-Seite steht nun also „DVMA“ – eine Anspielung auf häusliche Gewalt. Johnnys Scherze als Arbeit suchender Party-Animateur sind zumindest im Hause Heard auf wenig Wohlwollen gestoßen.

Erläuternd schreibt sie: “@MTV – ihr seid ekelhaft und müsst wirklich arme Pfannen sein ICH HOFFE WIRKLICH, DASS KEINER DER LEUTE, DIE DIESE EINLAGE ERMÖGLICHT HABEN, TÖCHTER HAT… #DVMAS #ISTANDWITHAMBERHEARD.“

Das doppelbödige Buchstaben-Kürzel steht eben auch für „Domestic Violence Myth Acceptance Scale“, eine wissenschaftliches Untersuchungsmodell über die Auswirkungen von häuslicher Gewalt. Ergänzend existiert dort auch ein Foto von Amber, das über Whitneys Schrift-Design gelegt ist.

Es bleibt festzustellen, dass Familie Heard eindeutig nicht glücklich ist mit der Entscheidung der MTV-Regie, Johnny Depp per Projektion als lustig sympathischen Weltraum-Abenteurer zu zeigen.

Whitney came out of the woodwork. Are you short of money? Or does your sister punch you and that is you asking her to stop? pic.twitter.com/K8GwLH1trG

— Hawk (@bird_of_preyMF) August 29, 2022