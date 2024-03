Anthony „Baby Gap“ Walker ist tot

Anthony Walker, alias Baby Gap, ist gestorben. Der Musiker wurde 60 Jahre. Als Todesursache wurden laut „TMZ“ Komplikationen bei einer OP genannt – konkrete Infos fehlen dazu aktuell noch.

Walker war vor allem als Teil der R&B- und Funk-Band The Gap Band bekannt. Die 1967 von den Brüdern Ronnie, Charlie und Robert Wilson in Oklahoma gegründete Band holte sich Baby Gap 1980 dazu – in dem Jahr, als sie ihr Album GAP BAND III veröffentlichten und damit große Erfolge einholten. Walker war 23 Jahre lang als Performer, Songschreiber, Choreograph und Tänzer Part der Gruppe.

Weiterhin arbeitete er mit George Clinton und Rick James zusammen. Zuletzt war er mit GapX unterwegs. Die Band teilte ihre Trauer über den plötzlichen Tod des Künstlers via Instagram mit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

GapX ließen verlauten: „Die Gruppe wird unseren Freund, Bruder, Bandmitgleid Anthony ‚Baby Gap‘ Walker vermissen. Er ging zu früh. Wir werden dich nie vergessen!!!“