Man kann sich ungefähr vorstellen, wie Hans Werner Kilz früher die Konferenzen beim „Spiegel“ und bei der „Süddeutschen Zeitung“ geleitet hat. Er macht ziemlich präzise Einlassungen, ist immer gut informiert – und fügt den Feststellungen dann ein „oder so“ hinzu, wodurch sie etwas Vages bekommen.

Kilz präsidiert seit 2019 dem „Sonntags-Stammtisch“ im Bayerischen Rundfunk. Um 11 Uhr öffnet der „Brunnerwirt“, der eine Filmkulisse in Lansing ist und auch so aussieht. Auf der Tafel der Schänke ist mit Kreide „Sonntags Weißwurst“ geschrieben, aber Weißwürste verzehren nur die Leute an den anderen Tischen. Auf dem Stammtisch stehen Bierkrüge und Weißbiergläser und ein Korb mit Brezen, und die Sonntagszeitungen liegen aus.

Hans Werner Kilz spricht mit Christian Neureuther, einem früheren Skifahrer, der so etwas wie der Ambassador von Garmisch-Partenkirchen ist, mit Ursula Münch, einer Politologin aus Tutzing, Anja Kohl, der Börsenexpertin der ARD, und dem notorisch gut gelaunten Klaus Bogenberger, einem Verkehrsexperten von der TU München.

Politische Themen stehen im Vordergrund

Zu dieser wechselnden Besetzung kommen Gäste aus Politik, Kultur und Sport – Markus Söder selbstverständlich, Hubert Aiwanger, Ricarda Lang, Erwin Huber, Armin Laschet, Schorsch Hackl und Jan Weiler, nicht immer aus der bayerischen Region.

Kern der Stammtischverhandlungen sind politische Angelegenheiten der Woche – Heizungspumpe, Klimawandel, Ukraine, Koalitionskrach, Verbrennermotor, Putin und Trump. Worüber man halt so ratscht. Zeitungen werden zitiert. Und immer findet Christian Neureuther, dass zu viel Sportunterricht an den Schulen ausfällt.

Mehr von Arne Willander

Gegen Ende des gemütlichen Beisammenseins leitet Kilz über zu „Freude und Ärger der Woche“. In dieser Rubrik freut sich, zum Beispiel, Ricarda Lang darüber, dass sie bei einem Konzert von Taylor Swift in München war, und Hans Werner Kilz sah fröhliche Kiss-Fans auf den Straßen seines Wohnortes. Klaus Bogenberger hatte an der Universität meistens Besuch von einem ausländischen Verkehrsexperten von Rang oder ist gerade aus Amerika zurückgekehrt. Und Ursula Münch war bei einer Familienfeier.

So beschaulich plaudernd geht es ja tatsächlich in bayerischen Gasthäusern zu. Und hier wird kein

Blatt vor den Mund genommen! Oder so.