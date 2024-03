Den Farrelly-Brüdern verdanken wir Filme, die für Furz-, Fäkal- und Sexualwitze notorisch sind: „Verrückt nach Mary“ und „Dumm und Dümmer“ voran. Judd Apatow profitierte von dem derben spätpubertären Humor der Farrellys. Die Serie „Loudermilk“ wurde von Peter Farrelly erfunden und zum Teil geschrieben, und deshalb ist der Held Sam Loudermilk ein gescheiterter Rock-Journalist, der in einer Kirchengemeinde in Seattle einen Therapiekurs für Alkoholiker leitet.

Mehr zum Thema Arne Willander schaut fern: Carolin Kebekus, die lustigste Frau Deutschlands

Der Stuhlkreis besteht aus lauter Schraten, Freaks und schrägen Vögeln und der schönen jungen Claire Wilkes (Anja Savcic), der Alkohol- und Drogensucht aufgeschminkt wurden. Sam Loudermilk wird von Ron Livingston gespielt, der einst einer der Liebhaber in „Sex And The City“ war und ein Presseoffizier in „Band Of Brothers“. Er gibt den verlotterten Fähnleinführer der dysfunktionalen Truppe als Plattenladen-Snob und Radikalästheten, dem Geschmack in popmusikalischen Angelegenheiten noch immer alles bedeutet, nachdem er sein Leben in den Sand gesetzt hat.

Patente Trottel

Nach einem Autounfall hat ihn seine Frau verlassen, die sich unwahrscheinlicherweise später in Loudermilks feisten Mitbewohner Ben Burns (Will Sasso) verliebte. Loudermilk ist über die Trennung nicht hinweggekommen, wirbt aber dennoch ungeschickt um die Nachbarin. Die behauptete chaotische Wohngemeinschaft an der Armutsgrenze der beiden Hallodris ist allerdings ein gemütliches Refugium mit Ledersofa und Fernseher über dem Kamin, wie man es aus amerikanischen Sitcoms kennt.

Mehr von Arne Willander

Natürlich nutzen die Farrellys die verhaltensauffälligen Gesellschaftsaußenseiter in der Kirchengemeinde für allerhand eklige Zoten über Sexualpraktiken, Abnormitäten und Körpergeräusche. Die Therapiestunde wird manchmal im Hinterraum des örtlichen Plattenladens abgehalten, in dessen Verkaufsraum eine Art „High Fidelity“ stattfindet (wie in jedem Plattengeschäft). Und natürlich wird die armselige Versagertruppe wie bei Woody Allen von veritablen Schwerverbrechern bedroht.

Weil die Farrelly-Brüder in Wahrheit aber Romantiker sind, erweisen sich die liebenswürdigen Trottel als eigentlich ganz patent und lösen Probleme auf ihre Weise. Und Sam Loudermilk will endlich das Buch seines Lebens schreiben. Den ersten Satz hat er schon.