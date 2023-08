Asche von Lemmy Kilmister soll auf Wacken-Festival beigesetzt werden

Foto: Getty Images, Jason Merritt. All rights reserved.

Motörhead-Frontmann Ian „Lemmy“ Kilmister verstarb 2015 an den Folgen einer Krebserkrankung. Offiziell wurde der legendäre Musiker in Los Angeles beigesetzt. Dabei wurde ein Teil der Asche zurückgehalten. Diese soll nun am Mittwoch (2. August) beim Wacken Open Air Festival beigesetzt werden.

Thomas Jensen, Festival-Mitgründer und Veranstalter, drückte seine Gedanken zu der Aktion aus: „Die Rückkehr von Lemmy nach Wacken ist eine unglaubliche Auszeichnung — ihre Bedeutung ist kaum in Worte zu fassen.“ Auch Band-Manager Todd Singermann äußerte sich dazu. „Wacken war für Lemmy ein geliebtes Stück Heimat und wir sind überglücklich, dass er hier für immer einen Platz findet“, so Singermann.

Die Beisetzung wird begleitet von Motörhead-Mitgliedern Phil Campbell und Mikkey Dee, ein genauer Plan für Mittwoch wurde jedoch noch nicht geteilt.