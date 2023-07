Wacken 2023: Veranstalter stoppen vorerst die Anreise

Foto: Getty Images, Gina Wetzler. All rights reserved.

Eigentlich soll an diesem Mittwoch (2. August) die Metal-Szene Schleswig-Holstein zum Beben bringen – das Wacken Festival findet wieder statt! Jedoch sind nun in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg Komplikationen aufgetreten: Anhaltender Starkregen hat die Campingplätze unpassierbar gemacht. Die Anreise für Fans wurde daher vorübergehend gestoppt.

Starregen und Matsch machen Wacken zur Schlammschlacht

Am Montag meldeten sich die Veranstalter des berühmten Metal-Festivals im Norden Deutschlands. Aufgrund von kontinuierlichen Starkregens sei es im Moment nicht möglich, noch weitere Gäste zu empfangen. Der für Besucher:innen vorgesehene Campingplatz sei momentan viel zu verschlammt. Auch können nur rund ein Viertel der schon angereisten Autos gerade mal einen Parkplatz finden.

„Wegen des extrem hohen Regenaufkommens werden wir unter Umständen auch später nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können, wenn das Wasser auf manchen Wiesen stehen bleibt“ hieß von Seiten der Veranstalter in einer Mitteilung. Metal-Fans, die bereits vor Ort oder fast angekommen sind, sollen sich eine provisorische Bleibe suchen, bis die Situation vollends geklärt ist. Man sei schon auf der Suche nach Ausweichplätze. Eine Option wäre wohl der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion.

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es erstmal regnerisch bleiben. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass das Wetter für Chaos auf dem Wacken sorgt. 2019 musste das Festival sogar teilweise evakuiert werden.

Das Wacken 2023 findet vom 2. August bis zum 5. August nahe des gleichnamigen Dorfs in Schleswig-Holstein statt. Neben Megadeth, The Dropkick Murphys und vielen mehr, werden auch Iron Maiden als Headliner auftreten. Tickets sind nicht mehr verfügbar. Das Festival kann aber immer noch via Live-Stream verfolgt werden.