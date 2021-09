Aufruf: Stellt Abba eine Frage!

Am 02. September kündigten Abba ihr Comeback mit dem Album „Voyage“ an, das am 05. November erscheint. Im Mai 2022 startet die „Abbatar“-Showreihe in einem eigens errichteten Theater, anstelle der vier Musiker treten Avatare auf. Das klingt spannend – und hat zu vielen Fragen geführt. Wie kam es zur Reunion nach 38 Jahren Pause? Wie trifft man live noch die hohen Töne? Geht die Abbatar-Show vielleicht doch noch auf Welttournee? Und kann es nach „Voyage“ noch ein weiteres Album mit neuen Liedern geben?

Einige der Fragen könnten bald beantwortet werden – denn Abba rufen ihre Fans dazu auf, Fragen an sie zu richten:

Unter dem Hashtag #askABBA können also Fragen auf Twitter eingereicht werden, die am Donnerstag (30. September) vielleicht eine Antwort erhalten.

Would you like to ask ABBA a question about their new music or the show in London next year? Now is your chance. Respond to this tweet with your question and don’t forget to use #askABBA.

Come back for answers on September 30th. pic.twitter.com/7nwfYwECSa

— ABBA (@ABBA) September 27, 2021