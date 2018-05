Avicii: Details der Beerdigung geklärt

Auf seinem Soloalbum „Songs from the Bottom, Vol. I“ coverte Blumfeld-Kopf Jochen Distelmeyer 2016 auch Avicii. Hören Sie hier „I Could Be The One“.

Avicii ist tot, und während noch immer über die Todesursache des 28-jährigen schwedischen Star-DJs gerätselt wird, zollen die ersten Künstler den Kollegen Tribut. Der Musiker war nicht nur in der EDM-Szene beliebt. Blumfeld-Chef Jochen Distelmeyer coverte Avicii bereits auf seinem Soloalbum „Songs From The Bottom, Vol. I“ aus dem Jahr 2016. Das Techno-Stück setzte er in eine Akustik-Ballade mit Pianotupfern um. Es war der beeindruckendste Coversong auf der Platte (unten hören). Mit Blumfeld geht Distelmeyer auf große Reunion-Tour. Jochen Distelmeyer covert Avicii: „I Could Be The One“: