Baldwin-Verfilmung „Beale Street“: Mit Liebe gegen Rassenhass

ROLLING STONE verlost hierzu den Bestseller-Roman von James Baldwin als Buch und Hörspiel.

Am 7. März kommt „Beale Street“ bei uns in die Kinos. Der Film von Oscar-Preisträger Berry Jenkins („Moonlight“) ist für mehrere Oscars nominiert. Die Vorlage dazu lieferte der US-Autor James Baldwin (1924-1987) mit seinem Roman „Beale Street Blues“. Hierzu verlost ROLLING STONE Bücher und Hörspiele des Bestsellers. Beale Street ist die berührende Geschichte zweier junger sich liebender Menschen, Tish (KiKi Layne) und Bildhauer Fonny (Stephan James), die schon seit Kindertagen unzertrennlich sind. Doch im New Yorker Stadtbezirk Harlem der 70er Jahre fällt ihre reine Liebe der Willkür von Rassismus und weißer Justiz in der „Beale Street“ zum Opfer – Fonny…