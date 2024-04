Die Schauspielerin und Regisseurin Melissa McCarthy ist bekannt für ihre humorvollen Rollen in „Tammy – voll abgefahren“, oder der Serie „Mike & Molly“. Nun dürfte der 53-Jährigen jedoch alles andere als Lachen zumute sein. Unter einem Instagram-Post mit Kumpel Adam Shankma, erhielt sie nun einen fiesen Kommentar von Barbra Streisand bezüglich ihres Gewichts.

Melissa McCarthy postete am Sonntag (28.04.2024) ein Foto von sich und Adam Shankman auf dem Weg zur „Centre Theatre Group Gala“ in L.A. Sie trug ein mintgrünes Kleid, mit passendem Blazer, und auch Shankman erschien in einem blassrosa Anzug.

Melissa McCarthys Instagram-Post

Über ihren Look und das Event schwärmt sie in der Bildüberschrift: „Pastellfarben nur zu Ehren des unglaublichen @matthewbourne13 bei der @ctgla Gala gestern Abend mit diesem Kerl @adamshankman !!! Sooooo viel näher an meinem Traum, auf der Bühne zu tanzen 💃🏻💚🩷“.

Barbra Streisand scheint sich nicht für den Look zu interessieren, sie ist anscheinend überrascht von Melissa McCarthys Figur: „Richten ihm (Shankman) Grüße aus, hast du Ozempic genommen?“, kommentiert sie flapsig unter McCarthys Post.

Gegenwind für Streisand

Daraufhin machen sich ihre Fans für sie stark. „@barbrastreisand, das ist eine unverschämte Frage“, schreibt eine Userin. Eine andere schreibt: „Barbara, wenn du nicht etwas Nettes zu sagen hast….“ und eine dritte fügt hinzu: „Babs. Nein, Schatz. Einfach nein“.

Der Kommentar ist mittlerweile gelöscht worden. Der Wirbel um Streisands fehlendes Feingefühl bleibt aber.

„Und wo ist der Kommentar von Barbra Streisand???“, schreibt ein User. Eine andere Userin sucht nach einer Erklärung: „Ich glaube, Barbara dachte, es sei eine private Nachricht“.

Was ist Ozempic?

Ozempic ist ein Medikament, dass bei Diabetes angewendet wird und bei der Abnahme unterstützten soll. Melissa McCarthy soll in der Vergangenheit Probleme mit ihrem Gewicht gehabt haben. Inzwischen scheint sie jedoch zufrieden mit sich und ihrem Körper zu sein. Der Kommentar von Streisand wirkt daher durchaus unangebracht. Weder Barbra Streisand noch Melissa McCarthy haben sich bisher zu dem Körper-Kommentar geäußert.