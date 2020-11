Hinter „The Joshua Tree“ reihen sich auf Platz 2 The Stone Roses mit ihrem gleichnamigen Album und Michael Jacksons Thriller auf Platz 3 ein. Auf den weiteren Plätzen folgen „Appetite For Destruction“ von Guns N‘Roses und „Dare“ von The Human League.

Einer neuen Umfrage zufolge ist „The Joshua Tree“ von U2 die beste Platte der 1980er-Jahre. Das hat BBC Radio 2 unter seinen Redakteuren abstimmen lassen. Die Wahl erfolgte anlässlich des „Internationalen Album-Tags“ am 10. Oktober und basiert auf Verkaufsszahlen und „zeitübergreifender Relevanz“. Hinter „The Joshua Tree“ reihen sich auf Platz 2 The Stone Roses mit ihrem gleichnamigen Album und Michael Jacksons Thriller auf Platz 3 ein. Auf den weiteren Plätzen folgen „Appetite For Destruction“ von Guns N‘Roses und „Dare“ von The Human League. Das ist die Top 20: U2 – „The Joshua Tree“ Dire Straits – „Brothers In Arms“ The Stone…