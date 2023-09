Beastie Boys freuen sich: „Paul’s Boutique“-Kreuzung offiziell umbenannt

1989 veröffentlichten die Beastie Boys ihr zweites Studioalbum „Paul’s Boutique“. Das Cover der Platte zeigt das fiktive Geschäft, an der Kreuzung Ludlow und Rivington auf der Lower East Side in Manhattan. Zwar war das Werk der gebürtigen New Yorker bei weitem nicht so erfolgreich, wie ihr erstes Album „Licensed To Ill“. Dennoch geriet das Cover nie in Vergessenheit.

Fast 35 Jahre nach dem Release der Platte, wurde am Samstag (9. September) besagte Kreuzung in den Beastie Boys Square umbenannt. Nachdem die Petition der Umbenennung in der Vergangenheit bereits von einer New Yorker Gemeindeverwaltung abgelehnt wurde, erhielt die Fan-Gemeinschaft 2022 die offizielle Bestätigung.

Empfehlung der Redaktion Brian May findet Künstliche Intelligenz in der Musikwelt „extrem beängstigend“

Zahlreiche Fans strömten an diesem Tag in den Block und versammelten sich vor der kleinen Bühne, auf der Ad-Rock und Mike D sich vor allem bei der Stadt, in der sie aufwuchsen, bedankten.

„Danke [an New York], dass ihr uns gelehrt habt, was wir anschauen, was wir hören, was wir anziehen, wie wir lieben und wie wir leben sollen“, erklärte Ad-Rock. „Es macht mich wirklich glücklich zu wissen, dass in 50 Jahren irgendein Kind auf dem Weg zur Schule aufschauen und sagen wird: Was zum Teufel ist ein Beastie Boy? Warum haben die eine Kreuzung?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Stadtrat Christopher Marte äußerte sich zu dem Beschluss. „Wie viele von uns wissen, haben die Beastie Boys den HipHop verändert, als sie Teil der Szene wurden“, sagte der Politiker, als er den Beastie Boys Square offiziell bestätigte. „Ich sehe es als eine Feier. Ein Fest für die Lower East Side, ein Fest für den HipHop und vor allem ein Fest für unsere Gemeinschaft, die sich schon seit langem dafür einsetzt, dass dies geschieht.“

Zuletzt erschien eine Vinyl-Neuauflage ihres fünften Studioalbums „Hallo Nasty“. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Platte enthält das Box-Set ein Buch sowie 21 Bonustracks mit Raritäten, B-Seiten und Remixen.