BEATCovid: neue Konzertreihe „Stay Live“ und virtuelle Ausstellung

Sven Regener von Element Of Crime über staatliche Hilfsleistungen, die Initiative Alarmstufe Rot, die Wertschätzung von Kultur – und über den Unterschied zwischen Fußball und Live-Musik.

Sven, wie hat die Krise Element Of Crime und euer Umfeld getroffen? Wir haben das genauso erlebt, wie alle anderen auch. Wir sind voll ausgebremst worden. Es war mit einem Schlag alles weg. Da trifft niemanden Schuld. Das ist eben so, da muss man durch. Allerdings tun wir uns als Musiker damit leichter, weil wir als Element Of Crime auch in der Vergangenheit schon mal ein Jahr lang nichts gemacht haben, 1999 etwa. Aber das war natürlich freiwillig, das ist dann nicht ganz das Gleiche. Wenn wir jetzt Songs schreiben wollten, könnten wir das natürlich trotzdem tun, haben wir aber…