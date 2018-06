Beatsteaks: Überraschungs-Konzert auf dem „With Full Force“-Festival

Die Beatsteaks gehören zu den regelmäßigen Gästen des „With Full Force“-Festivals. 1999 spielten sie dort zum ersten Mal – 2015 waren sie als Co-Headliner von Iron Maiden im Programm.

Zum 25. Jubiläum des Hardcore-, Punk- und Metal-Festivals in Ferropolis gibt es ein Wiedersehen. Der Veranstalter kündigte die Beatsteaks am Mittwoch (06, Juni) als „Saturday Night Special"-Überraschung an. Damit tritt die Band als Headliner neben Judas Priest, Hardway Drive und Bullet For My Valentine auf. Der Gig der Beatsteaks beginnt um 0.30 Uhr .

Die Musiker kündigten die Überraschung auch auf Facebook an, verwechselten dabei aber lustigerweise den Spieltag.

Beatsteaks live in Berlin

Schon am kommenden Samstag (09. Juni) geben die Beatsteaks ihr Heimspiel-Konzert in der Waldbühne in Berlin. Alle Infos zu Tickets, Wetter, Sicherheit und Anfahrt finden Sie hier.

