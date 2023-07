Berghain soll bestes Preis-Leistungsverhältnis aller deutschen Clubs haben

Mit einem Score von 67,4 landet die Wilde Renate nur knapp hinter dem Berghain. Mit einem TripAdvisor-Ranking auf Augenhöhe mit dem Berghain und einem günstigeren Eintrittspreis ist die Wilde Renate ein beliebtes Ausgehziel in der Hauptstadt. Allerdings kann der Club aber weder mit der Öffnungsdauer noch mit der Bekanntheit des Berghains im Internet mithalten. Dies unterstreicht auch die Hashtag-Masse auf Instagram. Im Gesamt-Ranking der günstigsten Clubs in Europa belegte Wilde Renate den vierten Platz.

Mit einer Punktzahl von 76,5 landet das Berghain schließlich auf dem ersten Platz bei der Studie. Trotz seiner eigenwilligen Einlasspolitik konnte die Party-Hochburg das Siegertreppchen also bis oben hin besteigen. Und klar: Allein auf Instagram kann der Club über 321.000 Hashtags verzeichnen, was mit Abstand die höchste Zahl unter den Top 10 ist. Der Eintritt zum Berghain kostet durchschnittlich 15 Euro, aber dafür können Clubgäste von Freitag bis Sonntag durchfeiern. Selbst innerhalb der Top 50 der preiswertesten Clubs im Europa-Vergleich belegt das Berghain somit einen beeindruckenden zweiten Platz.

Um die Clubs mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden, wurden die Daten der am höchsten bewerteten deutschen Clubs analysiert. Wie genau das aussah: Expert:innen von „ BesteOnlineCasinos “ ermittelten die Daten von 50 verschiedenen Clubs. Der Standort, die TripAdvisor-Bewertungen, Instagram-Hashtags sowie durchschnittliche Eintrittspreise und die Öffnungszeiten wurden in den Fokus der Auswertungen genommen. Anschließend wurde für jeden Nachtclub ein Indexwert von 100 erstellt, der die eben genannten Kriterien berücksichtigte, wobei Eintrittspreise und Öffnungszeiten doppelt gewichtet wurden. Am Ende wurden die Clubs in absteigender Reihenfolge nach ihrem Indexwert sortiert.

Auch noch nennenswert: Den dritten Platz geht in der Studie an das Bootshaus in Köln mit einer Punktzahl von 54,3. Während das Bootshaus mit 22,40 Euro den zweithöchsten durchschnittlichen Eintrittspreis hat, verfügt es aber auch über die höchste TripAdvisor-Bewertung (4,5 Sterne) aller Clubs in Deutschland sowie unter den Nachtclubs mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa.