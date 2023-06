Beyoncé live in Hamburg: Tickets, Zeitplan, Setlist, Parken, Wetter

Foto: WireImage for Parkwood, Kevin Mazur. All rights reserved.

Beyoncé steckt mitten in ihrer „Renaissance“-Welttournee. Am Donnerstag (15. Juni) bespielte die Queen of Pop das Kölner RheinEnergieSTADION. Am Mittwoch (21. Juni) geht es in Hamburg weiter – dort wird die 41-Jährige ein Konzert im Volksparkstadion geben. Hier findet ihr alle Infos zur Beyoncé-Show in Hamburg im Überblick.

Tickets

Eintrittskarten für die Show sind noch auf Ticketmaster zu haben, wohingegen Eventim die Veranstaltung bereits als ausverkauft anzeigt. Standard-Tickets vor der Bühne sind noch in den meisten Kategorien via Ticketmaster erhältlich. Da diese aber zum Großteil über den Fan-Resale vertrieben werden, sind den Preisen nach oben keine Grenzen gesetzt. Bis zu 890 Euro wollen manche Reseller für ihre Karte. Alle erdenklichen Business- und VIP-Packages sind restlos ausverkauft.

Anfahrt und Parken

Mit dem ÖPNV

Das Hamburger Volksparkstadion ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die S-Bahnhöfe Stellingen und Eidelstedt werden beide von den Linien S3 und S21 angefahren. Sie befinden in Gehweite des Stadions. Genauso der S-Bahnhof Othmarschen, an dem die S11 Halt macht. Auch mit dem Bus ist die Konzertstätte erreichbar. Dafür betretet ihr die Linie 22 in Richtung U-Kellinghusenstraße und steigt an der Haltestelle Schnackenburgallee aus.

Mit dem Auto

Wer bei der Anreise auf das Auto angewiesen ist, nutzt von Norden, beziehungsweise Süden kommend (A7, beziehungsweise A23), die Ausfahrt HH-Volkspark, und folgt der Beschilderung. Wenn ihr von der A23 kommt, fahrt ihr vorher Richtung Autobahnkreuz HH-Nordwest und dann auf die A7 Richtung Süden.

Von Westen kommend (A1), fahrt ihr am Buchholzer Dreieck auf die A261, dann bis zum Autobahndreieck HH-Südwest und auf die A7 Richtung Norden bis HH-Volkspark, folgt dann der Schnackenburgallee und biegt links in die Sylvesterallee ein.

Wer aus östlicher Richtung (A24) anfährt, bleibt auf der Autobahn, bis diese in den Kreisverkehr mündet und folgt dann der Beschilderung zum Stadion.

Im Hamburger Stadtgebiet ist das Stadion ausreichend ausgeschildert, heißt es von Seiten des Volksparkstadions.

Alle Informationen zur Anfahrt gibt es auf der Website des Volksparkstadions.

Zeitplan

Das Volksparkstadion macht keine genauen Angaben darüber, wann der Einlass losgeht. Da das Konzert um 19 Uhr startet, ist davon auszugehen, dass mit dem Einlass zwei Stunden vorher, also um 17 Uhr begonnen wird. Support-Acts gibt es keine.

Setlist

Beyoncé hat keine offizielle Setlist für ihre „Renaissance“-Tour veröffentlicht. Auf der Plattform „Setlist.fm“ haben User:innen aber alle Songs zusammengetragen, die es auf ihren vorherigen Gigs zu hören gab. In Köln am 15. Juni waren das die folgenden Tracks:

Dangerously in Love

Flaws and All

1+1

I’m Going Down

I Care

River Deep, Mountain High

I’M THAT GIRL

COZY

ALIEN SUPERSTAR

Lift Off (Jay-Z & Kanye West Cover)

CUFF IT

ENERGY

BREAK MY SOUL

Formation

Dive

Run the World (Girls)

MY POWER

BLACK PARADE

Savage (Remix, Megan Thee Stallion Cover)

Partition

CHURCH GIRL

Get Me Bodied

Before I Let Go

Rather Die Young

Love on Top

Crazy in Love

PLASTIC OFF THE SOFA

VIRGO’S GROOVE

Naughty Girl

MOVE

HEATED

AMERICA HAS A PROBLEM

PURE/HONEY

Das Wetter

Ihr dürft für das Beyoncé-Konzert mit angenehmem Wetter rechnen. Um 19 Uhr können es laut Wetterbericht rund 24 Grad bei leichter Bewölkung werden. Bis 22 Uhr kühlt es auf bis zu 19 Grad herunter.