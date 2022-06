Billie Eilish: Das Internet spottet über Wachsfigur

Was ist da denn passiert? Das „Hollywood Wachs Museum“ hat diese Woche eine neue Wachsfigur von Billie Eilish enthüllt – und so eine Welle des Spotts ausgelöst. In den Augen vieler Betrachter*innen ähnelt die Figur nämlich so gar nicht der 20-Jährigen Pop-Sensation. Und tatsächlich fällt es einem ziemlich schwer bei der Wachs-Figur irgendwelche Anleihen zur realen Billie Eilish auszumachen. Am ehesten vielleicht noch bei der Nase?

New Billie Eilish wax figure at the Hollywood Wax Museum. pic.twitter.com/6n5BmcNvVx — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2022

Viele Social-Media Nutzer*innen nahmen die enthüllte Eilish-Figur zum Anlass für kreative Memes und unterhaltsame Kommentare. Im Folgenden haben wir euch die besten Reaktionen auf Twitter zusammengestellt:

that’s barely eilish bro😭 — Victor (@victorxzapata) June 27, 2022

What is this??? 😳 no seriously hunny WHAT IS THIS??? pic.twitter.com/jAXvQALLVv — ☆𝓙𝓪𝓱𝓴𝓮𝓮𝓶☆ (@jahkeemstar) June 27, 2022

Leslie Grossman reacts to receiving messages comparing her to the Hollywood Wax Museum’s new Billie Eilish wax figure: “I’ll take it!”🧍‍♀️ https://t.co/SgLKLwCrvl pic.twitter.com/dpkctDEyhp — The AHS Zone (@ahszone) June 27, 2022

It’s also Monday for Wax Billie Eilish pic.twitter.com/IgQjY2pYXd — Post Mamalon E. 🎶🎤🎙 (@perr0ckD20) June 27, 2022

Die reale Eilish war am Wochenende als Headliner beim Glastonbury Festival auf der Bühne. Dort zeigte sie sich über das jüngste Urteil des US-amerikanischen Supreme Courts, demzufolge Frauen kein durch die Verfassung geschütztes Recht auf Abtreibung mehr haben, bestürzt: „Heute ist ein wirklich sehr dunkler Tag für Frauen in den Vereinigten Staaten“, sagte die 20-Jährige. Der Pop-Star hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrere Male für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen. Neben Billie Eilish reagierten auch andere US-Künstler*innen entsetzt auf das Urteil.

