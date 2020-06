Bob Dylan enthüllt „Rough and Rowdy Ways”-Album-Tracklist

Am Mittwoch (13. Mai) gab der Sänger bekannt, wann seine neue Platte erscheinen wird. Dazu gibt es ein bewegendes Video zum Titellied „Bigger Love“.

John Legend hält dem Elend der Corona-Krise ganz viel Liebe entgegen. Deshalb verkündete er am Mittwoch, dass sein mit Spannung erwartetes Album „Bigger Love“ am 19. Juni erscheinen wird. Der Sänger hatte unmittelbar vor der Ankündigung ein spektakuläres Video zum Titeltrack der neuen LP ins Netz gestellt, für das Hunderte seiner Fans weltweit Videos eingesandt hatten, wie sie zu der gefühlvollen Nummer tanzen. Seine Frau, Chrissy Teigen, und die Kinder Luna und Miles treten ebenfalls auf. https://www.youtube.com/watch?v=mR7aJc5lanc In einem Interview mit Jimmy Fallon in dessen „Tonight Show“ hatte Legend im März angedeutet, dass „Bigger Love“ wahrscheinlich sein bisher sexiestes Album sein…