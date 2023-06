Bruce Springsteen in Düsseldorf: Fotos, Videos, Setlist

Am Mittwoch (21. Juni) ist der Startschuss für die Deutschland-Tour von Bruce Springsteen und seiner E Street Band gefallen. Das Erste von vier Konzerten fand in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Dort hat sich „The Boss“ als die „helle Seite der Rockmusik“ präsentiert, wie ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß in ihrer Konzertkritik schreibt. Mit 43.000 Besucher:innen war die Show restlos ausverkauft. In diesem Artikel findet ihr die schönsten Fotos und Videos vom Bruce-Springsteen-Gig in Düsseldorf am 21. Juni.

Fotos und Videos vom Bruce-Springsteen-Konzert

Auf Twitter haben Besucher:innen der Show Eindrücke geteilt. Ein Nutzer veröffentlichte gleich vier Fotos und schrieb dazu: „Bruce Springsteen live in Düsseldorf. Das waren 3 Stunden Rock pur. Hammer Konzert, großartige Show! Wahnsinn!“

Gestern: Bruce Springsteen live in Düsseldorf. Das waren 3 Stunden Rock pur. Hammer Konzert, großartige Show! Wahnsinn! „Count the band in, then kick into overdrive. By the end of the set we leave no one alive“@springsteen #BruceSpringsteen pic.twitter.com/l9KqsAJK2S — Denis Czekalla (@DeeCzee) June 22, 2023

Einen weiteren Blick auf die Bühne und das Publikum lieferte dieser Nutzer. „Ich war schon bei tausenden Gigs. Aber das war verdammt nochmal der Beste“, kommentierte er die Aufnahme.

„Dancing In the Dark“ vom Album „Born In The U.S.A.“ (1984) darf natürlich bei keinem Springsteen-Konzert fehlen. Hier ein Ausschnitt aus der Performance in Düsseldorf.

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert – warmup in Düsseldorf – next Stop in Hamburg am 15.7. #TheBoss #BruceSpringsteen pic.twitter.com/fdHUKNNrKp — DerAndreas🇪🇺🇩🇪 (@michendorfer) June 21, 2023

Nicht nur deutsche Fans zog es am 21. Juni nach Düsseldorf. Auf Twitter teilte ein niederländischer Fan ihre Impressionen der Show. „Das war das letzte Konzert für uns auf dieser Tour. Perfektes Ende: 3 Stunden nonstop“, schrieb sie.

Dat was het laatste concert voor ons deze tour. Perfecte afsluiting: 3 uur non stop #held #brucespringsteen #Düsseldorf pic.twitter.com/Qhl1YXXe4M — marleen 026 (@finax72) June 21, 2023

Auch auf YouTube wurden wurden Videos des Konzerts veröffentlicht. Hier etwa ein Mitschnitt des ersten Songs des Abends, „The Ties That Bind“.

Der 73-Jährige hatte das Publikum voll in seiner Hand. Das beweist dieses Video, das auf Twitter geteilt wurde.

„Born In the U.S.A.“ hat Springsteen auch vorgeführt. In dieser Aufnahme ist zu sehen und hören, wie die Menge den Refrain mitsingt.

Setlist