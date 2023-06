Bruce Springsteen: So viel kostet ein Last-Minute-Ticket für Düsseldorf

Foto: Redferns, Xavi Torrent. All rights reserved.

Bruce Springsteen auf der Bühne in Barcelona, am 30. April 2023.

Es ist mal wieder Zeit für Bruce Springsteen und seine E Street Band. Am Mittwoch gibt es den Auftakt der diesjährigen Open-Air-Tour des Sängers in Deutschland in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

Weitere Shows in Deutschland sind im Juli in Hamburg, Hockenheim und München. Das letzte Mal tourten Bruce Springsteen und die E Street Band vor sechs Jahren durch das Land. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Eine Vorband wird nicht auftreten.

Bruce Springsteen in Düsseldorf: Wenige Tickets noch verfügbar

Das Konzert ist so gut wie ausverkauft. Es gibt noch wenige Last-Minute-Tickets. Bei Eventim bekommt man am Mittwoch (Stand: 10 Uhr) noch Karten in der Kategorie 3, „Business Seat – Sideview“ für 397,50 Euro. Billiger kommt man bei Ticketmaster weg. Hier gibt es einerseits Resale-Karten für Preise zwischen 110,10 und 287,50. Auch reguläre Tickets werden noch angeboten. Die billigsten sind für 75,55 Euro zu haben. (Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um die Angebotsauswahl handelt. Die tatsächliche Verfügbarkeit kann sich kurzfristig ändern.).

Empfehlung der Redaktion Bruce Springsteen: Fan-Alarm beim Konzert von Peter Gabriel

Ein kurzfristiger Springsteen-Abstecher wird auch vom Wetter belohnt. Etwa 20 Grad am Abend bei leichter Bewölkung bringen bestes Open-Air-Wetter.