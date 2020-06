Billie Eilish folgt niemandem mehr auf Instagram und das Netz rastet aus

Jetzt ist es offiziell: Prenell Rousseau darf sich „Bad Guy“-Sängerin Billie Eilish nicht mehr nähern.

Billie Eilish hat eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen den Mann, der mehrfach bei ihr zu Hause aufgetaucht ist, erwirkt. Die 18-Jährige war zuvor bereits bei der Polizei wegen des 24-Jährigen vorstellig geworden. Die Verfügung wurde nun um drei Jahre verlängert. Der New Yorker war am 4. und 5. Mai siebenmal auf das Grundstück der Sängerin eingedrungen, bevor er schließlich wegen Hausfriedensbruch verhaftet wurde. Stalker las entspannt ein Buch auf Billie Eilishs Veranda Bei seinem ersten Besuch klingelte Prenell Rousseau an der Tür und fragte Eilishs Vater über die Sicherheitskamera, ob die„Bad Guy“-Sängerin dort wohnen würde, bei einem weiteren Besuch saß…