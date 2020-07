Clubs wegen Corona weiterhin unter finanziellem Druck

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass bis auf Weiteres keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Wie sich der Begriff definiert, lesen Sie hier.

Seit Wochen ist das Wort „Großveranstaltung“ in der Konzertbranche und bei Musikfans in aller Munde. Denn die Bundesregierung hat im Zuge der Coronakrise beschlossen, dass hierzulande alle Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August abgesagt werden müssen. Nun wird auch die Verlängerung dieser Frist mindestens bis Ende Oktober diskutiert. Das heißt also, es finden bis dahin keine größeren Festivals, keine größeren Konzerte, keine öffentlichen Bundesliga-Fußballspiele statt. Doch was kann stattfinden? Ab wann ist eine Veranstaltung eine „Großveranstaltung“? Fällt Rammstein im Berliner Olympiastadion aus – aber der Auftritt des besten Freundes in der Kneipe von nebenan nicht? Definition „Großveranstaltung“ Wichtig festzuhalten ist:…