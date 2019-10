Coldplay veröffentlichen heute zwei neue Songs

Per Twitter verkündet Gaga, ihr nächstes Album „Adele“ zu nennen. Wie ernst das gemeint ist, bleibt allerdings abzuwarten.

Kaum löste Ryan Tedder seinen Adele/Beyonce-Witz auf bahnt sich schon der nächste Gag an: Lady Gaga könnte ihr nächstes Studioalbum „Adele“ nennen. Zumindest schreibt sie das in einem Tweet, den die Musikerin veröffentlicht hat. Lady Gaga auf Twitter: https://twitter.com/ladygaga/status/1179088293939445760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179088293939445760&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Flady-gaga-naming-next-album-adele-2552838 Gaga und Adele haben nie zusammengearbeitet, sondern wurden in der Vergangenheit lediglich zusammen abgebildet. – Im Jahr 2011 beendete Gagas „Born This Way“ Adeles 16-wöchigen Lauf auf Platz eins mit „21“. https://twitter.com/LGMonsterFacts/status/1179097362461003776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179097362461003776&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Flady-gaga-naming-next-album-adele-2552838 Was auch immer der Titel sein wird, Lady Gagas nächstes Studioalbum wird ihre fünfte Solo-LP sein. Die letzten Veröffentlichungen waren der gefeierte Soundtrack zu „A Star Is Born“ und…