Die Talking Heads hatten einmal einen Feuerschlucker als Vorband

Am Mittwoch (25. Oktober) kamen die Talking Heads in der „Late Show With Stephen Colbert“ zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder in einer Late-Night-TV-Show zusammen. 1983 waren sie zuletzt zu Gast in der „Late Show With David Letterman“ und drehten im selben Jahr ihren Konzertfilmklassiker „Stop Making Sense“, der nun noch einmal in die Kinos kam.

In der Colbert-Show sprachen David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz und Jerry Harrison nun über die Wiederveröffentlichung des Konzertfilms und blickten auf ihre gemeinsame Zeit zurück.

Mit dem Kombi der Eltern zu Auftritten

In der Show schwelgten die Bandmitglieder in Erinnerungen und berichteten über ihre jeweiligen musikalischen Anfänge. Talking Heads reflektierten über die Zeiten, als sie noch im Kombi der Eltern von Frantz zu Auftritten fuhren und in leeren Einkaufszentren vor kleinen Zuschauermengen spielten. Dabei erzählte Byrne von einem Konzert in einer Pizzeria in Pittsburgh: „Unsere Vorband war ein Feuerschlucker.“

Aber auch die Coverband von Byrne und Frantz, in der sie vor den Talking Heads spielten, kam zur Sprache. Ursprünglich gründeten sie ihre erste Band während der Unizeit, um durch Covers ihre Freunde zu unterhalten. Auch Harrison war zuvor bei den Modern Lovers und fand erst durch ihre Trennung zu den Talking Heads.

Talking Heads bekamen Rechte für „Stop Making Sense“ zurück

1983 ließen die Talking Heads Regisseur Jonathan Demme ihren Konzertfilm „Stop Making Sense“ drehen, der nun zum vierzigsten Jahrestag modernisiert wurde. Dazu sprach die Band mit dem Moderator über die Rückholaktion der Filmrechte. Harrison erklärte, dass diese ursprünglich einer Firma gehörten. Doch der dazugehörige Vertrag lief aus, wodurch sie die Rechte an dem Werk wiederbekamen. Chris Frantz bezeichnete die remasterte Version als „wunderschön“ und dass er durch die Rückschau nun realisieren konnte, alles richtig gemacht zu haben.

Bereits am 11. September 2023 kam es zur ersten Wiedervereinigung der Talking Heads, um auf dem Toronto International Film Festival die Veröffentlichung der remasterten Version von „Stop Making Sense“ zu zelebrieren. Neben dem Film erschien am 18. August ebenfalls eine Doppel-LP mit einigen zuvor unveröffentlichten Tracks.