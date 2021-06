David Crosby: Neues Album „For Free“ erscheint im Juli 2021

HBO gab bekannt, dass Chris Noth in der geplanten Serie „… And Just Like That“ wieder dabei sein wird.

Im Sommer 2021 starten die Dreharbeiten zur neuen „Sex and the City“-Serie „…And Just Like That“. Und Fans dürfen sich nicht nur über ein Comeback von Carrie, Miranda und Charlotte freuen: Auch Schauspieler Chris Noth wird in seiner Rolle als „Mr. Big“ wieder vor die Kamera treten. Carrie und Mr. Big Als Mr. Big verkörperte der heute 66-Jährige im Original von 1998 bis 2004 die große Liebe von Carrie Bradshaw. Auch in den zwei Filmen zur Serie, die 2008 und 2010 in die Kinos kamen, übernahm er diese Rolle. Bekannt ist Noth zudem durch die Serien „Criminal Intent“, „Good Wife“…