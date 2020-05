Depeche Mode: „Dreaming Of Me“ – Platz 19 der besten Debütsingles im ROLLING-STONE-Ranking

Die Coronakrise treibt viele Roadies und Konzerthallen-Mitarbeiter in die Existenzkrise. Depeche Mode unterstützen einen Fond, der denen helfen soll

„Thank you to all of the crew members who work tirelessly to make tours happen. You have our support. #CrewNation“ – auf Facebook bedanken sich Depeche Mode bei ihren Konzert-Mitarbeitern, denen sie ihre Live-Shows zu verdanken hätten. Hintergrund ist ein vom Konzertveranstalter Live Nation initiierter Fond („Crew Nation“), der Roadies, als auch Venue-Angestellte / Hilfskräfte unterstützen will. Durch die Corona-Pandemie und den Stillstand aller Konzert-Aktivitäten fürchten weltweit Millionen im Musikgeschäft um ihre Jobs. Depeche Mode bekommen die Corona-Krise auch zu spüren. Die Veröffentlichungen ihrer Live-Sets „Spirits In The Forest“ / „Live Spirits“ als auch die der „Violator“-Box wurden auf unbestimmte…