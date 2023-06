Depeche Mode in München: Tickets, Setlist, Anfahrt, Wetter

Am Dienstag (20. Juni) spielen Depeche Mode wieder in Deutschland: Nach ausverkauften Konzerten in Leipzig und Düsseldorf steht nun der Münchener Olympiapark auf dem Spielplan.

1982, also vor über 40 Jahren, spielten Depeche Mode zum ersten Mal in München. Damals trat die Band rum um Frontmann Dave Gahan in der Alabama Halle immerhin schon vor ein paar tausend Leuten auf. Nun, 41 Jahre und 15 Studioalben später, werden sie das riesige Olympiastadion in München füllen. Das Konzert beginnt um 19:45 Uhr. Einlass ist um 17:00 Uhr.

Setlist:

„Speak to Me“ (Outro)

„My Cosmos Is Mine“

„Wagging Tongue“

„Walking in My Shoes“

„It’s No Good“

„Sister of Night“

„In Your Room“ (Zephyr Mix)

„Everything Counts“

„Precious“

„Speak to Me“

„A Question of Lust“

„Soul With Me“ (Acoustic)

„Ghosts Again“

„I Feel You“

„A Pain That I’m Used To“ (Jacques Lu Cont Remix)

„World in My Eyes“ (für Andrew Fletcher)

„Wrong“

„Stripped“

„John the Revelator“

„Enjoy the Silence“

Zugabe:

„Waiting for the Night“ (Acoustic)

„Happy Birthday to You“ (Mildred J. Hill & Patty Hill cover) für einen Fan

„Just Can’t Get Enough“

„Never Let Me Down Again“

„Personal Jesus“

Tickets:

Letzte Tickets für das Depeche-Mode-Konzert gibt es bei Eventim und Ticketmaster und kosten zwischen 92 Euro (Stehplatz) 172,50 Euro (Sitzplatz)

Anfahrt:

Olympiastadion München

Spiridon-Louis-Ring 27

80809 München

Das Olympiastadion ist mit der U-Bahn-Linie U3 Richtung Moosach gut erreichbar. Von der Haltestelle Olympiazentrum sind es circa zehn Gehminuten bis zum Olympiapark.

Alternativ führt die Straßenbahn der Linien 20 und 21 (Haltestelle: Olympiapark West) sowie 27 (Haltestelle: Petuelring) ins Stadion. Hier beträgt der Fußweg fünf Minuten.

Mit Bus erreicht man den Olympiapark mit den Stadtbuslinien 144 (Haltestellen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg), 173 (Haltestellen: Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring), sowie mit den Linien 177 und 178 (Haltestelle: Petuelring).

Wer mit der S-Bahn anreisen will, nimmt die Linien S1 oder S8 bis zur Haltestelle Moosach und stiegt dort in die U3 um.

Parken:

Der Olympiapark ist mit dem Auto vom Norden über die A9 ( Ausfahrt 76 München-Schwabingen) und vom Westen über die A8 (dann weiter auf A99 bis Ausfahrt 10 München-Ludwigsfeld) erreichbar.

Das Parkdeck am Olympiaturm hat 400 Parkplätze und ist 15 Gehminuten vom Stadion entfernt. Die Parkharfe Olympiapark bietet Platz für 3900 Autos, von dort aus geht ihr 20 Minuten zum Stadion. Weitere 110 Parkplätze stehen am Olympia-Eissportzentrum zur Verfügung. Von hier aus müssen Konzertbesucher:innen einen Fußweg von circa 20 Minuten einplanen.

Wetter:

Morgen wird das Wetter in München sehr heiß mit Temperaturen bis zu 32 Grad Celsius. In der Nacht werden die Temperaturen auf 16 Grad fallen.