Depeche Mode: Neues „Sounds Of The Universe“-Boxset mit 12“-Singles

Depeche Mode auf der Bühne während der „Memento Mori“-Welttour am 5. April 2023 in Chicago.

Depeche Mode führen die Veröffentlichungsreihe der Maxi-Singles ihrer Alben fort: Am 04. August erscheint das 12“-Single-Boxset zu ihrer Platte „Sounds Of The Universe“ aus dem Jahr 2009 . Wie bei den bereits veröffentlichen Boxsets bestehen manche der einzelnen 12-Zoll-Platten nicht nur aus den damaligen CD-Singles, sondern auch aus Remixen.

Die Singles aus „Sounds Of The Universe“ waren „Wrong“, „Peace“ und die Doppel-A-Seite „Fragile Tension“ / „Hole To Feed“. Der Preis für das Boxset liegt aktuell zwischen 142€ und 207€ und kann ab jetzt vorbestellt werden. Depeche Mode begannen vor vier Jahren damit, zu jedem ihrer Studioalben die dazugehörigen Singles in einer Sammlerbox zu veröffentlichen. Zuletzt hatte die Band im November 2022 das Boxset zum 2005 erschienen Album „Playing The Angel“ veröffentlicht.

Am Dienstagabend (06. Juni) spielten Depeche Mode ihr zweites Konzert der Düsseldorfer Arena. Bereits am Sonntag trat die britische Band, bestehend aus Dave Gahan und Martin Gore, in der Merkur Spiel-Arena auf. Zu hören gab es neben neuen Songs aus dem aktuellen Album „Memento Mori“ natürlich auch Klassiker wie „Enjoy the Silence“, und mit „Personal Jesus“ wurde der Abend zum Ausklingen gebracht.