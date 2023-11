Depeche Mode: neue Tickets für Deutschland-Konzerte 2024

Am heutigen Donnerstagabend (16. November 2023) haben Depeche Mode bekanntgegeben, dass es neue Tickets für die Hallenkonzerte 2024 der Synthi-Rocker in Deutschland geben wird:

„Deutsche Fans – Eine begrenzte Anzahl zusätzlicher Produktionstickets für alle deutschen 2024-Shows wird morgen, Freitag, 17. November, um 10 Uhr MEZ freigegeben“, heißt es in den sozialen Medien der britischen Band. Das betreffe Berlin, Hamburg, München und Köln – für welche der acht Auftritte, ist noch unklar. Das wird sich am Freitagmorgen klären. Da die acht Auftritte ausverkauft sind, wir der Run auf die Tickets sicher sehr stark sein.

Ob die Gruppe zum Abschluss der „Memento Mori“-Konzertreise auch wieder in der Berliner Waldbühne eine oder zwei Open-Air-Shows bringen wird? Auch das ist noch unklar. Die Gerüchte dazu gibt’s. Ebenso, dass Martin Gore, Dave Gahan, Peter Gordeno und Christian Eigner in Mexiko City zwei Shows von Band-Intimus Anton Corbijn haben filmen lassen, um sie als Konzertvideo zu veröffentlichen.

13.02.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

15.02.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

17.02.2024 Hamburg Barclays Arena

20.02.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

07.03.2024 München Olympiahalle

03.04.2024 Köln Lanxess Arena

05.04.2024 Köln Lanxess Arena

08.04.2024 Köln Lanxess Arena

Die BBC2 hat auf ihrer Website seit Samstag (11. November 2023) ein Depeche-Mode-Konzert der „Songs of Faith and Devotion“-Tour auf Abruf. Der Auftritt aus dem Londoner Crystal Palace ist noch bis Mitte Dezember dieses Jahres online.

Tracklist: „Higher Love“, „Policy of Truth“, „Walking In My Shoes“, „Halo“, „Never Let Me Down Again“, „Rush“, „In Your Room“, „Personal Jesus“, „Enjoy The Silence“, und „Everything Counts“ – also rund die Hälfte eines klassischen DM-Gigs jener Ära, der letzten Tournee mit Alan Wilder und jene, nach der es mit Dave Gahan fürs Erste bergab ging.