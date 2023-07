Depeche Mode: Eventim bietet Köln-Tickets schon ab heutigem Freitag an – alle Infos

PARIS, FRANCE - JUNE 24: Dave Gahan of Depeche Mode performs during the Memento Mori World Tour at Stade de France on June 24, 2023 in Paris, France. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Aufregender Vorverkaufsstart für Depeche Mode: Nach den Pre-Sales auf Magenta (Donnerstag, 13. Juli) als auch Ticketmaster (Freitag, 14. Juli) hat auch Eventim daran erinnert, dass ein Pre-Sale auf ihrer Seite begonnen hat – noch vor dem regulären Verkaufsstart am Montag (17. Juli). Zumindest für den Auftritt von Dave Gahan, Martin Gore, Peter Gordeno und Christian Eigner in Köln. Eventim bietet diese Kategorien an: siebenstufiges Preissystem zu den Sitzplätzen sowie Karten für den Golden Circle (Stehplatz). Bei Magenta wie auch Ticketmaster war der Ansturm der kaufbereiten Fans schon riesig; bei Magenta gab es frühmorgens am Donnerstag Login-Probleme.

Am Montag startet dann der reguläre Vorverkauf. Es ist davon auszugehen, dass die sechs Winterkonzerte von Depeche Mode sehr schnell restlos ausverkauft sein werden. Über den Auftritt von DM im Berliner Olympiastadion schrieben wir in unserer Konzertkritik: „Seit dem Tod Andrew Fletchers im Mai 2022 haben viele das Ende von Depeche Mode herbeigeredet, und auch, wenn sein Tod keinen Unterschied für die Live-Arbeit ausmacht (für die Komposition im Studio auch nicht), so werden das „Memento Mori“-Album, als auch die dazugehörige Tournee als „Triumphzug im Angesicht des Todes“ oder „Trauerarbeit“ oder „Requiem für einen toten Freund“ bezeichnet. Das Ableben des langjährigen Bandkollegen und Partners ist tatsächlich spürbar, auch wenn das von Anton Corbijn entworfene Bühnenbild nun schlicht eine gestraffte Anordnung der vier Musiker (neben Gahan, Gore und Eigner noch Keyboarder Peter Gordeno) vorsieht. Die „Memento Mori“-Lieder aber sollen überwiegend schon vor Fletchs Ableben fertig gewesen sein. Das Bühnenlogo mit dem Großbuchstaben „M“ steht natürlich für „Memento Mori“, aber intuitiv erwartet man links daneben irgendwann das „D“ aufzublitzen. „DM“ für Depeche Mode, oder „DM“ für „Dave and Martin“, als wäre der Bandname seit 1980 ein unheilvolles Omen gewesen: welche zwei Musiker die Last Men Standing sein würden.“

DEPECHE MODE – WELTEXKLUSIVE SAMMLER-VINYL-SINGLE IN ZWEI VERSCHIEDENEN EDITIONEN

A-Seite: „Ghosts Again“

B-Seite: „Never Let Me Down Again“

Versand ab 30.03.2023

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR