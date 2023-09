Die Ärzte live in Potsdam: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Wetter & Setlist

Foto: Guenther Rojahn, Rojahn. All rights reserved.

Die Ärzte werden am 5. und 6. September live in Potsdam zu sehen sein. Im Rahmen ihrer „Herbst des Lebens“-Tour treten Farin Urlaub, Rodrigo Gonzalez und Bela B. im Waschhaus auf – und das auch noch unter spätsommerlichem, freiem Himmel.

Empfehlung der Redaktion Die Art live in Berlin

Wie immer können Fans eine lange und vor allem unterhaltsame Show erwarten, die voller alter und neuer Songs steckt. Vielleicht ist sogar wieder ein „Abend der ausgefallenen Setlist“ zu erwarten, wie es das Trio bereits bei ihrem Konzert in Wien vormachte. Alle Potsdamer:innen, die am 5. und 6. September nicht dabei sein könne, brauchen nicht zu verzagen: Für 2024 haben Die Ärzte zwei weitere Auftritte auf dem Tempelhoferfeld in der Nachbarstadt Berlin angekündigt.

Tickets

Beide Termine (5. und 6. September) sind schon restlos ausverkauft und daher keine Karten mehr verfügbar.

Anfahrt

Die genau Adresse vom Waschhaus lautet: Schiffbauergasse 6, 14467 Potsdam. Am einfachsten ist die Location innerhalb Potsdams mit den Tram-Linien 93, 94 und 99 zu erreichen. Die Haltestelle ist Schiffbauergasse/Berliner Straße, von der aus sind es nur drei Minuten zu Fuß.

Wenn ihr mit dem Auto anreist, nehmt ihr aus östlicher Richtung am besten die A115 und dann die B1, der ihr bis zur Schiffbauergasse folgt. Vom Süden her bietet sich die B2 an, während aus Westen über die L902 und B273 fahrt. Wer nördlich von Potsdam mit dem Auto kommt, nutzt dafür die L20 und die B2.

Zeiten

Der Einlass im Waschhaus beginnt um 17 Uhr. Um 19 Uhr sollen dann Die Ärzte die Bühne betreten. Wie es normalerweise auch der Fall ist, wird die gesamte Show der Band um die drei Stunden (inklusive Zugaben) dauern.

Support

Über eine Vorband oder einen anderen Supporting-Act ist nichts bekannt.

Wetter

Für den 5. und 6. September werden warme, sonnige Tage erwartet. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 27 und 28 Grad. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 15 Grad. Mit Regen ist nicht zu rechnen.

Setlist

Wie immer kann die Setlist bei Die Ärzte stark variieren. Die hier aufgeführten Songs wurden zuletzt häufiger gespielt:

Wer verliert, hat schon verloren

Lied vom Scheitern

Mein Baby war beim Frisör

Geld

Tamagotchi

Der Misanthrop

Noise

Quark

Ich weiß nicht (ob es Liebe ist)

Vokuhila Superstar

Ist das noch Punkrock?

Achtung: Bielefeld

Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas!

Die traurige Ballade von Susi Spakowski

Einschlag

Anastasia

Roter Minirock

Sohn der Leere

Mondo Bondage

Dunkel

Die Banane

Wissen

Für uns

Trick 17 m. S.

Doof

Herrliche Jahre (Intro „Trommeltanz“)

Perfekt

Unrockbar

Zugabe:

Leben vor dem Tod (Farin solo)

Deine Schuld

Langweilig

Zugabe 2:

Der Graf

Himmelblau

Hurra

Zugabe 3:

Wie es geht

Junge

Schrei nach Liebe

Dauerwelle vs. Minipli

Gute Nacht

Empfehlung der Redaktion