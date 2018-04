Die viereinhalb Minuten dieses großen Songs verschlangen knapp dreieinhalb Monate Aufnahmezeit. Springsteen wollte die Wucht von Phil Spectors „Wall Of Sound“, er baute Streicher, Glockenspiel und Keyboards ein – plus über ein Dutzend Gitarrenspuren.

Der Song beschreibt die Situation eines jungen Paares auf den Highways von New Jersey, eine Hymne zum Ausbruch aus der Kleinstadt-Todesfalle, in der die blitzenden Wagen, chrome wheeled, fuel injected, zum kraftvollen Bild für soziale und sexuelle Befreiung werden. „Ich weiß nicht, ob der Ort überhaupt so wichtig ist“, sagte Springsteen im ROLLING STONE. „Es könnte New Jersey sein – aber genauso auch Kalifornien oder Alaska.“ Erschienen auf: „Born To Run“, 1975

Springsteen aktuell:

Bruce Springsteen setzt seine Box-Reihe mit neu remasterten Album-Klassikern fort. Am 18. Mai erscheint „The Album Collection, Vo. 2, 1987 – 1996“ und enthält insgesamt fünf Platten aus dieser Zeit, beginnend mit „Tunnel Of Love“ von 1987.

Weiterlesen „Er ist keine Heulsuse“ – Bruce Springsteen und sein Klassiker „Born In The U.S.A.“ Hurra-Patriotismus? Das Album zur Krönung als Oberhaupt des hemdsärmeligen Stadionrocks? Vor 34 Jahren erschien Bruce Springsteens „Born in The U.S.A.“. Das Album spaltet die Meinung der Fans bis heute. Ebenfalls in dem Set dabei sind „Human Touch“ und „Lucky Town“, die beide 1992 veröffentlicht wurden, „The Ghost of Tom Joad“ (1995) sowie das Live-Album „In Concert/MTV Plugged“ aus dem Jahr 1993. Wie „NME“ berichtet, wird die das Paket auch angereichert mit einer speziellen 12″-Version von Springsteens 1988 herausgebrachten EP „Chimes of Freedom“ und der erste Vinyl-Veröffentlichung seiner EP „Blood Brothers“ (1996).

Bob Ludwig hat wieder Hand angelegt

Jede Platte der neuen Sammlung wurde von Bruce Springsteens langjährigem Mastering-Engineer Bob Ludwig neu bearbeitet. Ein 60seitiges Buch, das dem Set beiliegt, enthält seltene Fotos und andere Materialien aus der Zeit. Für eine bessere Sound-Qualität wurden „Tunnel of Love“ und „Human Touch“ als Doppel-LPs verarbeitet.