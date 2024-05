In diesem Jahr sind die Rolling Stones nicht nur auf „Hackney Diamonds“-Tournee, sie feiern auch ein Jubiläum – 30 Jahre „Voodoo Lounge”. Das 1994er-Album mit den Singles „Love is Strong“, „You Got Me Rocking“ sowie „Out of Tears“ erhält deshalb eine „Voodoo Lounge (30th Anniversary Edition)“. Es gibt sogar einige, die sagen, dies sei ihr bestes Werk der vergangenen drei Dekaden.

Die exklusive Album-Edition mit einer weißen 10”-Vinyl enthält zudem die unveröffentlichten Tracks „I’m Gonna Drive“, „So Young“, „Jump On Top Of Me“ und „The Storm“. Macht also, wenn man das jüngste Studioalbum „Hackney Diamonds“ dazuzählt, gleich vier neue Stücke mehr innerhalb von weniger als 12 Monaten.

Ab dem 12. Juli gibt es zwei verschiedene Editionen zu kaufen:

Tracklist:

Disc 1

1. Love Is Strong (Side A)

2. You Got Me Rocking (Side A)

3. Sparks Will Fly (Side A)

4. The Worst (Side B)

5. New Faces (Side B)

6. Moon Is Up (Side B)

7. Out of Tears (Side B)

Disc 2

1. I Go Wild (Side C)

2. Brand New Car (Side C)

3. Sweethearts Together (Side C)

4. Suck on the Jugular (Side C)

5. Blinded by Rainbows (Side D)

6. Baby Break It Down (Side D)

7. Thru and Thru (Side D)

8. Mean Disposition (Side D)

10″ Disc

1. I’m Gonna Drive (Side E)

2. So Young (Side E)

3. Jump On Top Of Me (Side F)

4. The Storm (Side F)

